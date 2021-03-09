RGB-Farbwerte in HTML/HEX-Farbcodes umwandeln – und umgekehrt

Es gibt einige Möglichkeiten, die Codes umzuwandeln. Jedes Grafikprogramm kennt das. Zum Beispiel in der Bildbearbeitung Gimp klicken Sie aufs Feld für Vordergrundfarbe ändern und auf die Schaltfläche 0..255. Oben rechts im Farbwähler sehen Sie nun die Werte für RGB (Rot, Grün, Blau), etwa «99.0, 151.0, 205.0», und darunter die HTML-Notation, hier «6397cd». Wenn Sie also für eine gewünschte Farbe nur den einen Farbcode haben und aber den anderen brauchen, können Sie die Werte in einem Werkzeug wie diesem eingeben und umrechnen lassen.

In Windows

Ist kein passendes Grafikprogramm verfügbar? Windows versteht selbst ebenfalls beide Varianten. Machen Sie sich das zu Nutze: Gehen Sie zu Start/Einstellungen/Personalisierung/Hintergrund. Unter Hintergrundfarbe auswählen klicken Sie vor Benutzerdefinierte Farbe aufs Plus-Zeichen. Klappen Sie unterhalb der Farbpalette das Menü bei Mehr auf. Hier finden Sie zwei Möglichkeiten zur Farbcode-Eingabe: Links könnten Sie die exakt gewünschte Farbe mittels RGB-Werten angeben, rechts könnten Sie hineinklicken, den vorhandenen HEX-/HTML-Farbcode inkl. #-Zeichen per Maus markieren und den Ihnen bekannten Farbcode (z.B. #6397cd) überschreiben oder mit Ctrl+V (Strg+V) einfügen. Der Trick ist hier natürlich: Sie müssen die Farbe jetzt nicht übernehmen, sondern können die Übung auch wieder abbrechen, wenn Sie Ihren Desktop nicht in PCtipp-Blau haben wollen. Damit eignet sich dieses Einstellungswerkzeug aber bestens dazu, HTML-Farbcodes (#6397cd) in RGB-Werte (99, 151, 205) umzurechnen – und umgekehrt.