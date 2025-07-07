Ricardo MoneyGuard – die Fallstricke

MoneyGuard ist nicht gratis. Die Kosten der zusätzlichen Sicherheit werden direkt an die Kundschaft weitergegeben, genauer gesagt an die Käufer. Diese bezahlen bei einem Angebot mit MoneyGuard einen prozentualen Aufschlag – laut Ricardo durchschnittlich zwischen 2 und 5,5 Prozent für die zusätzliche Sicherheit. Dabei gibt es eine Mindestgebühr von 50 Rappen für kleine Transaktionen. Der MoneyGuard-Zuschlag wird auf den Verkaufspreis des Händlers aufgeschlagen.

Pikant: Diese MoneyGuard-Gebühr wird bei einer beanstandeten Transaktion nicht zurückerstattet. Verschickt also ein Verkäufer keine Ware, etwa weil er sich einen besseren Auktionspreis erhofft hatte, bekommt man zwar den Kaufpreis zurück, ist aber die MoneyGuard-Gebühr trotzdem los, Bild 2.

Punkt zwei: MoneyGuard ist (fast) obligatorisch. Eine einfache Methode, die Nutzer zu enervieren: Man führt einen kostenpflichtigen Dienst nicht nur ein, sondern macht ihn auch gleich zur Pflicht. Das ist bei MoneyGuard mehr oder weniger der Fall. Für Waren, die mit Karte oder Twint bezahlt und per Post versandt werden, ist die Funktion standard­mässig eingeschaltet und lässt sich auch nicht ausschalten. Da MoneyGuard im Nutzerkonto aktiviert ist, gilt das für alle Angebote und kann auch nicht punktuell deaktiviert werden. Einen möglichen Workaround finden Sie im Abschnitt «MoneyGuard umgehen».

Punkt drei: MoneyGuard ist toll für Käufer, stellt Verkäufer allerdings vor neue Probleme. So kann etwa ein Käufer bezahlen, die Ware erhalten, beanstanden und sich aus dem Staub machen, sobald das Geld zurückerstattet wurde. Grundsätzlich sollte Ricardo in solchen Fällen manuell einschreiten, was anhand der vielen Angebote auf der Plattform allerdings unrealistisch scheint, Bild 3. Weiter ist MoneyGuard nur für Transaktionen unter 5000 Franken möglich. Hier hat Ricardo bereits nachgebessert und die Limite von anfangs 1500 Franken markant erhöht.