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Florian Bodoky
15. Okt 2020
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

Richtig suchen unter Windows 10: So gehts!

Suchen Sie eine Datei oder einen Ordner in Windows? So gehts am schnellsten.
PcTipp
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© Quelle: PCtipp.ch

Unter Windows 10 haben die Programmierer aus Redmond auch in Sachen Dateisuche einiges optimiert. Statt über den Datei-Explorer kann man auch über das Startmenü suchen. Das war zwar auch unter Windows 7 so, aber Microsoft hat ausgebaut. 

Suchen nach bestimmtem Dateityp

  1. Klicken Sie in das Suchfeld unten in der Taskleiste

  2. Geben Sie den Namen des gesuchten Files ein.
  3. Gibt es eine grosse Anzahl Ergebnisse, klicken Sie oben auf den gewünschten Dateityp. Dann grenzt die Suche die Ergebnisse auf den gewünschten Filetyp ein.

Suchen nach Teilbegriffen oder Dateiformaten

Sie wollen alle Dateien mit einem bestimmten Dateiformat? Oder Sie wissen den genauen Namen einer gesuchten Datei nicht mehr? Dafür gibt es den Stern (*).

  1. Klicken Sie in das Suchfeld unten in der Taskleiste

  2. Sie wollen z.B. alle docx-Dateien, suchen Sie nach *.docx (oder *.jpg etc.).
  3. Suchen Sie eine Datei und wissen nicht mehr den ganzen Namen? Nehmen Sie den Stern als Platzhalter, zum Beispiel pc*.docx (So werden natürlich alle Dateien aufgelistet, deren Name mit pc beginnt). 

Extratipp: Wählen Sie den Dateityp Web, dann wird mittels Bing in Edge gleich das Internet danach durchsucht.

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