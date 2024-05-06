Das richtige Format

Vereinfacht gesagt ist das Formatieren eine Art Reset-Knopf für Datenträger. Alle Daten werden gelöscht und das Dateisystem neu eingerichtet. Entsprechend bietet sich der Vorgang für unterschiedliche Zwecke an: Beispielsweise sollten Sie einen Datenträger formatieren, bevor Sie ihn (eventuell mitsamt PC) verkaufen oder verschenken. So sind nicht nur Ihre Dateien gelöscht, sondern der Datenträger ist sauber und betriebsbereit für den neuen Besitzer. Wie aufwendig eine Formatierung ist, hängt stark vom Datenträger ab. Ein SSD mit Betriebssystem können Sie nicht so ohne Weiteres formatieren; zumindest nicht über die üblichen Werkzeuge in Windows oder macOS.

Bei SSDs oder HDDs ohne aktives Betriebssystem geht es einfacher, sofern man genügend Platz hat, die Daten temporär oder permanent auszulagern. Am einfachsten ist das Formatieren von kleineren Flash-Speichern wie USB-Sticks oder SD-Karten. Letztere sollten Sie ohnehin regelmässig in der Kamera formatieren, damit sie korrekt funktionieren.

Ziel definieren

Bevor Sie mit dem Formatieren loslegen, lohnt es sich, einen groben Plan zu erstellen. Dieser sollte mindestens die folgenden drei Fragen beantworten:

Was ist das Ziel der Formatierung?

Was geschieht mit den Daten auf dem

Datenträger?

Wozu wird der Datenträger nach der Formatierung verwendet?

Die Definition eines Ziels ist wichtig, damit Sie bei weiteren Fragen, die sich beim Formatieren stellen, darauf zurückkommen können. Bei Unsicherheiten wird es so leichter, die richtige Entscheidung zu treffen. Zudem können Sie anhand des Ziels besser festlegen, welche Schritte wichtig sind und welche nicht. Ein Ziel kann in diesem Kontext Unterschiedliches bedeuten. Beispiele wären:

Ich möchte die externe Festplatte einem Freund weitergeben.

Die MicroSD-Karte soll in meiner Nintendo-Switch-Konsole eingesetzt werden.

Meine ältere Datenfestplatte braucht eine Auffrischung.

Ich verkaufe meinen Laptop und will meine Daten komplett löschen.

Und schon zeigt sich, warum das Ziel wichtig ist: Im vierten Beispiel ist ein Formatieren nämlich nicht die richtige Option. Das merkt man in der weiteren Planung schnell, denn: Beim Formatieren wird der Datenträger komplett zurückgesetzt. Ein installiertes Betriebssystem wäre komplett weg.

In den meisten Fällen sollte man einen Datenträger mit Betriebssystem nicht manuell formatieren, sondern besser die Reset-Funktion des Betriebssystems verwenden. Das stellt sicher, dass das System zwar zurückgesetzt wird, aber funktional bleibt. Einen Datenträger mit Betriebssystem sollten Sie nur dann formatieren, wenn Sie anschliessend ein anderes Betriebssystem installieren möchten. Bedenken Sie in diesem Fall auch, dass Sie den Formatierungsvorgang aus dem UEFI heraus starten müssen.

Das Unified Extensible Firmware Interface (UEFI) ist eine Software, welche die Firmware eines Computers mit seinem Betriebssystem verbindet. Der Vorgänger war das BIOS.

Vorbereiten

Nachdem Sie Ihr Ziel klar definiert haben, können Sie mit der Vorbereitung beginnen. Diese variiert je nach Situation. Einige grundlegende Regeln bleiben aber meistens gleich.

Als Erstes sollten Sie sicherstellen, dass es während des Formatierens nicht zu Unterbrüchen kommt. Bei Desktop-PCs heisst das eine stabile Stromversorgung, bei Laptops ein geladener Akku und idealerweise ein bereitgelegtes Ladekabel.

Auch die Datenverbindung zum Datenträger sollte möglichst stabil sein – egal, ob USB-Kabel oder SATA-Anschluss. Ein Unterbruch beim Formatieren macht einen Datenträger nicht unbrauchbar, allerdings wird die Rettung für ungeübte Nutzer schwierig.

Je nach Einstellungen kann die Formatierung zwischen wenigen Minuten und mehreren Stunden dauern. Stellen Sie sicher, dass Sie diese Zeitspanne zur Verfügung haben. Lange dauert die Formatierung vor allem, wenn Sie spezielle Sicherheitsfunktionen wie die Sichere Dateientfernung aktivieren.

Nun sollten Sie klären, was mit den Dateien auf dem Datenträger passiert. Da die Formatierung alle Daten löscht, müssen Sie alles, was Sie später noch brauchen, zuvor woanders sichern. Bei kleineren Datenmengen lohnt es sich in jedem Fall, ein Backup zu erstellen, um auf der sicheren Seite zu sein. Bei grossen Datenmengen müssen Sie möglicherweise etwas Aufwand betreiben und auf eine externe Festplatte zurückgreifen.

In den meisten Fällen können Sie die Daten einfach eins zu eins von einem Datenträger auf den anderen kopieren. Heikel wird es erst, wenn beispielsweise Software auf absolute Dateipfade angewiesen ist; das ist heute allerdings selten.

Nun wird auch noch die Dritte der oben gestellten Fragen relevant: Wozu soll der Datenträger in Zukunft verwendet werden? Das bestimmt nämlich, welche Einstellungen Sie beim Formatieren machen. Insbesondere ist die Wahl des passenden Dateisystems ungemein wichtig (siehe Box, letzter Teil/Seite).

Formatieren in Windows