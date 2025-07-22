Hier ist Roaming günstig - Schweizer Anbieter im Vergleich

Disclaimer: Der Artikel stammt aus der Printausgabe des PCtipp. Die Preise können sich mittlerweile geändert haben.

Telefonieren und Surfen ist im Regelfall im Heimatland zum Pauschalpreis oder mit gut überschaubaren Ausgaben möglich. Im Ausland ist allerdings Vorsicht geboten: Schon ein einziger Download oder ein kurzes Telefonat können sehr kostspielig werden und mühelos 100 Franken oder mehr verschlingen. Dies trifft insbesondere zu, wenn aus Übersee in die Schweiz angerufen wird und vor der Reise kein spezieller Tarif beim Anbieter vereinbart wurde.

Unser Roamingkompass soll vor solchen Kostenfallen bewahren. Wir haben hierzu die Roamingkonditionen für Telefonie und Datennutzung der wichtigsten Schweizer Mobilfunkanbieter verglichen. In den Tabellen im Beitrag finden Sie die detaillierten Tarife – sowohl mit als auch ohne gesondertes Auslandsabonnement. So erkennen Sie auf einen Blick, bei welchem Anbieter Sie preiswert telefonieren und die Datenkosten niedrig halten. Die Einzelanalysen zu den Anbietern finden Sie ab Teil 2.

Darum ist es so teuer

Beim Roaming loggt sich die SIM-Karte in ein fremdes Mobilfunknetz ein, da das eigene Netz am Aufenthaltsort nicht verfügbar ist. Sämtliche Dienste laufen folglich nicht mehr über das Netzwerk des eigenen Mobilfunkanbieters, sondern über das eines Drittanbieters. Davon betroffen sind sowohl Telefonate als auch Kurznachrichten und Datenapplikationen (E-Mail, Surfen, Videos etc.). In Rechnung gestellt werden aber nicht nur abgehende Gespräche (vom Ferienort in die Schweiz), sondern ebenso die eingehenden Anrufe. Wenn Sie also im Urlaub angerufen werden, fallen ebenfalls Roaminggebühren an, sobald Sie das Gespräch annehmen oder Ihre Voicemail die Nachricht entgegennimmt.

Deutlich günstiger telefonieren Sie, wenn Sie auf eine vom Mobilfunkprovider bereitgestellte Zusatzoption zurückgreifen. Für einen monatlichen Fixbetrag erhält man minutenbasierte Inklusivleistungen für Telefonate oder merklich reduzierte Gesprächsgebühren von 20 bis 40 Rappen pro Minute. Nutzer bei Aldi Suisse Mobile, Coop Mobile, M-Budget Mobile, Swisscom, Wingo oder Yallo können mit Zusatzoption sogar von einem 60-minütigen Gratisvolumen profitieren.

Der wichtigste Ratschlag: Sobald Ihre Auslandsreise feststeht, kümmern Sie sich frühzeitig um eine Roamingoption. Grundsätzlich haben Sie zwei Möglichkeiten: Sie besitzen einen Abonnementvertrag, der Roamingleistungen inkludiert. Überprüfen Sie hierzu Ihren bestehenden Vertrag auf entsprechende Roamingdienste. Die zweite Möglichkeit sind Roamingpakete respektive -optionen, die Sie zu einem bestehenden Abo oder einer Prepaid-Karte hinzukaufen können. Diese beinhalten Freiminuten für Telefonate und/oder Datennutzung. Während die Roamingpakete typischerweise für 12 Monate Gültigkeit haben, gibt es zu einem bestehenden Abo Optionen, die oft eine bestimmte Anzahl an Tagen oder einen Monat lang genutzt werden können.

Die Anbieter im Test

Aldi Suisse Mobile

Der PCtipp hat die Roamingkonditionen der zehn Anbieter Aldi Suisse Mobile, Coop Mobile, iWay, M-Budget Mobile, Quickline, Salt, Sunrise, Swisscom, Wingo und Yallo miteinander verglichen. Nachfolgend lesen Sie die Einzelanalysen. Zum besseren Vergleich beachten Sie bitte auch die einzelnen Tabellen im Beitrag.

Die Roamingpreise von Aldi Suisse Mobile ohne Zusatzoptionen sind mit Vorsicht zu geniessen und gehören zu den teuersten im Testfeld. So verrechnet der Anbieter einen Minutenpreis von 2 Franken für ein Telefonat aus Europa, den USA und der Türkei. Am teuersten ist ein Anruf aus Thailand mit 4 Franken pro Minute. Auch eine SMS kostet einen Franken. Das ist ebenfalls happig.

Deutlich vorteilhafter wird es, wenn man sich für eines der Roamingpakete entscheidet. Angeboten werden zudem Datenpakete mit Volumina von 500 MB, 1 GB und 3 GB. Das Roaming-Voice-Paket (Region 1, Fr. 14.90) beinhaltet 60 Freiminuten – aber: Ein Jahr zuvor waren es noch 100 Minuten. Das Versenden von SMS-Nachrichten kostet neu ausserdem auch mit Option 1 Franken. Sämtliche Pakete sind immerhin 365 Tage gültig.

Zur Aktivierung des gewünschten Pakets genügt eine einfache SMS an den entsprechenden Aldi-Suisse-Dienst. Ist das Guthaben aufgebraucht, erfolgt keine automatische Verlängerung. Der Nutzer erhält stattdessen eine SMS-Benachrichtigung und kann entscheiden, ob ein neues Paket benötigt wird.

Möchten Sie von Thailand aus im Internet surfen, wird es kostspielig: So kostet ein Datenvolumen von 1 GB stolze Fr. 34.90. Aldi Suisse Mobile bietet nun auch eSIM-Unterstützung für ausgewählte Abos und Roamingpakete an, was die Aktivierung im Ausland vereinfacht.

Fazit: Aldi Suisse Mobile positioniert sich mit seinen Roamingtarifen für Telefonie und Datennutzung im oberen Preissegment. Was fehlt, ist ein umfangreicheres Datenpaket von mehr als 3 GB. So müssen Vielsurfer immer wieder neu buchen.

Coop mobile

Die Nutzer von Coop Mobile greifen auf das Swisscom-Netz zurück. Die Roaming-Standardtarife belaufen sich auf 60 Rappen für Europa und maximal Fr 2.70 für ein Telefonat von Thailand, der Türkei oder den USA in die Schweiz. Letzteres entspricht einem Aufschlag von 90 Rappen gegenüber letztem Jahr. Damals kosteten Telefonate in den drei Ländern noch Fr. 1.80 pro Minute.

Für das Roaming lässt sich das Abo mit Voice-Travel-, Message-Travel- und Data-Travel-Paketen ergänzen. Voice-Travel-Pakete beinhalten für die jeweiligen Länder 60 Freiminuten, das Message-Travel-Paket umfasst 100 SMS und das Datenpaket bietet zwischen 250 MB und 1 GB. Je nach Land variieren die Kosten hier zwischen 10 und 35 Franken. Das Datenvolumen ist mager und zugleich auch teuer. Ist das Datenpaket aufgebraucht, kann es jederzeit neu erworben werden.

Interessant für Vielreisende in der EU ist die EU-Pass-Option. Für 10 Franken pro Monat gibt es unbegrenzte Anrufe und SMS für insgesamt 27 Länder sowie das Vereinigte Königreich (UK). Ein weiterer Tipp: Das Abo Coop Mobile Europe Plus beinhaltet ein Datenvolumen von 6 GB pro Monat zum Surfen in der EU/Westeuropa, und zwar ohne Verfalls­datum. Bei dieser Abo-Variante fallen monatlich allerdings Fr 29.95 an.

Fazit: Coop Mobile bietet leider nur kleine und teure Datenpakete an. Die Preise für Telefonate gehen in Ordnung.

iWay

Der Zürcher Provider iWay liegt bei den Roamingtarifen im oberen Drittel (sowohl bei den Abos als auch bei den Prepaid-Angeboten). Er nutzt das Netz von Salt. Unser Tipp ist die Abo-Variante Mobile Classic für monatlich 29 Franken, die unter anderem ein Datenvolumen von 5 GB respektive unlimitierte Anrufe und SMS innerhalb der Zone 1 (inklusive Türkei und UK) einschliesst. Wem das zu wenig ist, der kann bei den Datenpaketen zulangen: Beispielsweise lassen sich für die Zonen 1/2, die unter anderem Europa, Türkei und die USA abdecken, zwei Datenpakete zukaufen, eines mit 1 GB und eines mit 10 GB. Je nach Destination und Paketgrösse variieren die Preise zwischen 14 Franken und 183 Franken. Telefonieoptionen gibt es keine.

Fazit: Der Schweizer Provider iWay bietet mit seinen Mobile-Abos solide Roamingangebote. Gut getan hätte dem Anbieter allerdings noch ein zusätzliches Datenpaket, das zwischen 1 GB und den sehr hohen 10 GB liegt.

M-Budget Mobile

Auch M-Budget Mobile nutzt für sein Mobilfunkangebot das Swisscom-Netz. Die Abos können mit Roamingtarifen in Form von Voice-, Message- und Data-Travel-Paketen genutzt werden. Voice Travel kostet den Nutzer ab Fr. 16.90 und ist 365 Tage gültig. Message-Travel (Fr. 9.90) beinhaltet 100 SMS-/MMS-Nachrichten, bei Data Travel können Nutzer zwischen Varianten mit 500 MB bis 10 GB Datenvolumen wählen. Ist das Voice-Travel-Kontingent (60 Freiminuten) aufgebraucht, werden für jeden Anruf in die Schweiz 60 Rappen fällig. Attraktiv: Bei einem längeren Aufenthalt in der EU/in Westeuropa bietet Migros ein europePLUS-Paket für 10 Franken pro Monat an. Damit wird das Abo auf die EU/Westeuropa erweitert, inklusive Telefonie und dem bestehenden Datenpaket zum Surfen.

Fazit: M-Budget Mobile ist ein sehr preisgünstiger Mobilfunkanbieter. Wer auf spezielle Serviceleistungen verzichten kann, erhält im Gegenzug günstige Roamingtarife mit Swisscom-Netzqualität.

Quickline

Der Provider Quickline nutzt das Sunrise-Netz für seine Mobile-Abos. Und er trumpft gleich auf: In jedem der fünf angebotenen Mobile-Abos (S, M, L, L-Data und XL) gibt es einen 50-prozentigen Preisnachlass für zwei Jahre lang. Das günstigste Abo ist bereits ab 5 Franken monatlich erhältlich, die XL-Variante kostet 35 Franken. Diese beinhaltet ein monatliches Datenkontingent von 20 GB im Ausland (Zone 1) sowie kostenlose Anrufe aus Zone 1 in die EU/nach Westeuropa sowie Kanada und in die USA.

Wer mehr Datenvolumen zum Surfen benötigt, kann auf die Pakete für die Zonen 1, 2, 3 und 4 zurückgreifen, gestaffelt von 500 MB bis 2 GB und zu Preisen von maximal 39 Franken. Die Surfpakete sind 365 Tage gültig. Ist das Volumen aufgebraucht, wird das Roaming automatisch gesperrt, bis ein neues Datenpaket erworben wurde. Wichtig: Restliche Kontingente verfallen nach Ablauf der Gültigkeitsdauer automatisch.

Wer aus dem Ausland in die Schweiz anruft, muss je nach Aufenthaltsort zwischen 45 Rappen und 1 Franken bezahlen. Das ist im Vergleich sehr preiswert. Eine SMS kostet auch nur günstige 25 Rappen.

Fazit: Quickline macht in unserem Vergleich eine ausgezeichnete Figur. Die Roamingpreise zählen zu den günstigsten.

Weitere Anbieter

Salt

Besitzen Sie einen Salt-Vertrag und planen Sie eine Auslandsreise, sollten Sie unbedingt die Telefon- und Datenpaket-Optionen nutzen. Denn die Preise für das Roaming ohne Zusatzoption gehören zu den höchsten. Umgekehrt gilt jedoch: Nutzen Sie eine der angebotenen Roamingoptionen oder eines der Datenpakete, telefonieren und surfen Sie im Ausland deutlich günstiger. Die entsprechenden Telefonpakete heissen Talk Europe (Fr. 4.95 pro Monat), Talk World (15 Franken) sowie Talk Far (Fr. 19.95). In Verbindung mit diesen Tarifen reduziert sich der Preis für Gespräche innerhalb Europas von maximal Fr. 1.99 auf 20 Rappen pro Minute. Möchten Sie nach Thailand reisen, müssen Sie auf die World­Variante zurückgreifen. Dann kosten Anrufe in die Schweiz ebenfalls günstige 40 Rappen pro Minute (statt Fr. 2.99).

Zu den Datenpaketen: Hier gestaltet sich das Angebot von Salt etwas unübersichtlich. Zum einen werden recht prominent Internet-Add-on-Pakete mit 3 GB Datenvolumen angeboten, zum anderen lassen sich aber auch klassische Datenpakete mit Kapazitäten von bis zu 12 GB erwerben.

Wer seine nächsten Ferien in Thailand verbringen möchte, sollte zu einem der 1,5 GB bis 12 GB grossen Travel-Zone-Paketen greifen. Diese sind 365 Tage gültig. Die Pakete kosten zwischen Fr. 24.95 und Fr. 149.97 und sind damit im mittleren Preissegment angesiedelt.

Fazit: Salt-Kunden sollten für ihren Auslandsaufenthalt unbedingt ein Roamingpaket erwerben – und zwar ab dem ersten Tag. Der Standardtelefon- und vor allem Datentarif von Salt ist hingegen kostspielig.

Sunrise

Sunrise hat wie Aldi Suisse Mobile sehr teure Roamingtarife. Telefonate im Ausland kosten 2 Franken oder mehr. Deshalb sollten Kunden zu den Roaming-Zusatzpaketen greifen. Diese gibt es in den Varianten Travel Data, Travel Talk und Travel Days. Fürs Telefonieren aus dem Ausland empfiehlt sich das Travel-Talk-Paket für 10 Franken im Monat. Hier kosten Anrufe von Europa in die Schweiz noch 30 Rappen. Vergleichsweise günstig sind Anrufe aus den USA für 30 Rappen pro Minute. Ohne diese Option ist Sunrise hingegen wie erwähnt sehr teuer.

Die Datenpakete von Sunrise sind üppig: Sie gelten 1 Jahr und bieten Kapazitäten von 500 MB bis 10 GB. Die Option Travel data unlimited Europe kostet Fr. 59.90, hat eine einmonatige Laufzeit und bietet sogar ein europaweit unbeschränktes Datenvolumen.

Fazit: Die Angebote von Sunrise sind vielseitig und mit einer der angebotenen Zusatzoptionen auch preiswert. Wer die Travel-Pakete klug kombiniert, kann bei längeren Ferien viel Geld sparen. Ohne Zusatzoptionen ist Sunrise teuer.

Swisscom

Inhaber eines Swisscom-Abonnements können Ihre Tarife jederzeit um Daten-, Telefonie- und SMS-Pakete erweitern. Dazu gibt es die Pakete Data Travel, Voice Travel 60 und Message Travel 100. Data Travel wird in den Kategorien Welt 1, Welt 2 und Rest der Welt angeboten. Analog dazu differenziert Swisscom auch beim Telefoniepaket Voice Travel. Message Travel 100 inkludiert insgesamt ganze 100 SMS zum Preis von Fr. 9.90. Nach Erschöpfung des jeweiligen Pakets ist eine erneute Buchung erforderlich, andernfalls greifen die Standardtarife. Hierbei steigen die Kosten für Anrufe in die Schweiz je nach Aufenthaltsort auf 40 Rappen bis 2 Franken pro Minute. Auch diese Preise sind im Vergleich sehr fair und gehören zu den günstigsten in unserem Vergleich.

Zu den 365 Tage gültigen Datenpaketen: Diese offerieren Datenvolumina von 1 GB (ab Fr. 5.90) bis zu 20 GB (Fr. 49.90).

Fazit: Swisscom bietet viele Abonnements, die bereits attraktive Roamingoptionen inkludieren. Mittels Zusatzoptionen wird das Surfen und Telefonieren im Ausland sogar noch einiges günstiger.

Wingo

Wingo nutzt das Swisscom-Netz und richtet sein Mobilfunkangebot primär an ein junges Publikum, das ein kostengünstiges Flatrate-Angebot präferiert. Zum Zeitpunkt dieses Tests prominent und mit einem 53-prozentigen Rabatt beworben wird das Angebot Wingo Europe Pro. Wingo bietet es zu einem monatlichen Pauschalpreis von Fr. 35.95 an. Dieses beinhaltet eine Flatrate für Inlandsgespräche sowie Gespräche innerhalb der EU/UK und unlimitierte SMS. Es inkludiert sogar ein unlimitiertes Datenvolumen in EU/Westeuropa. Wer von der Schweiz nach Europa oder Übersee telefoniert, zahlt die entsprechenden Roamingtarife, die sich am Swisscom-Netz orientieren und zu den günstigeren zählen. Speziell für Telefonate aus dem Ausland und Roaming offeriert Wingo die Data-Travel-Pakete, die länderabhängig in Kapazitäten von 500 MB bis 10 GB erworben werden können. Die Preise variieren zwischen Fr. 9.90 und Fr. 74.90.

Bei Bedarf sollte zudem auf die Voice-Travel-Option (ab Fr. 16.90 pro Monat) zurückgegriffen werden, die 60 Freiminuten im Ausland beinhaltet. Für den SMS-Versand bietet Wingo Message Travel an, wobei dieser Dienst für einen Preis von Fr. 9.90 den kostenlosen Versand von 100 SMS weltweit umfasst.

Fazit: Insbesondere für junge Personen, die gerne reisen, stellt das Wingo-Angebot eine willkommene Alternative dar. Die Preise sind fair kalkuliert und die Roamingoptionen lassen sich bedarfsgerecht hinzufügen.

Yallo

Der Sunrise-Ableger Yallo zielt mit seinem Mobilfunkangebot Europe Handy-Abo primär auf reisefreudige Nutzer ab, die preiswert telefonieren und im Internet surfen möchten. Inkludiert sind unlimitierte Telefonie und Datennutzung in der Schweiz sowie unbegrenztes Datenroaming-Kontingent in Europa, USA, Kanada und der Türkei. Für die gleichen Länder sind zudem insgesamt 60 Minuten Gratisanrufe drin. Und das alles gibt es zum Preis von Fr. 29.90 pro Monat und ohne eine Mindestlaufzeit.

Grundsätzlich gilt: Wer mehr benötigt, kann auf die vom Provider angebotenen und nach Freiminuten gestaffelten Telefonie-Flatrates sowie Datenkontingente für Europa und Übersee zurückgreifen. Ausser den Flatrates offeriert der Provider auch Prepaid-Angebote, die nach Datenvolumen und kostenlosen Telefonaten in der Schweiz, Europa und weltweit gestaffelt sind. Sowohl Flatrate- als auch Prepaid-Angebote lassen sich mit erweiterten Roamingoptionen wie Travel Talk und Travel Surf kombinieren, um auch im ferneren Ausland zu einem Pauschalpreis zu telefonieren respektive mobil im Internet zu surfen.

So beinhaltet zum Beispiel die Option Travel Talk 60 sechzig Freiminuten für Telefonate im Ausland (Zone 1). Mit der Datenoption Travel Surf 30 days kann wiederum EU- bzw. westeuropaweit und sogar in den USA und in Kanada innerhalb eines Zeitraums von 30 Tagen ohne Datenlimit für 50 Franken gesurft werden. Ohne Roaming zählen die Auslandstelefonate bei Yallo hingegen zu den teuersten. Sie kosten zwischen 2 und 4 Franken. Eine einzelne SMS beläuft sich auf 1 Franken.

Fazit: Yallo adressiert mit seinen Flatrates primär junge Nutzer, genau wie Wingo. Die Pauschalangebote vereinen attraktive Preise und grosszügige Kapazitäten. Zudem finden sich auf der Homepage regelmässig interessante, zeitlich limitierte Sonderangebote.

Fazit und Übersicht

Fazit: Vergleichen lohnt sich!

Wer ohne Roamingpakete in den Ferien im Ausland telefoniert und surft, agiert riskant und kann rasch hohe Kosten verursachen. Abhilfe schaffen Telefonie- und Datenpakete, die Mobilfunkprovider speziell für die weite Welt konzipieren. Sehr genau sollten Nutzer vor Reiseantritt beim Erwerb eines entsprechenden Zusatzpakets hinschauen. Priorität eins ist der Abgleich der eigenen Bedürfnisse und Nutzungsgewohnheiten beim Telefonieren und Surfen.

Etablierte Provider wie Swisscom, Sunrise und Salt offerieren eine breite Palette an Telefonie- und Datenpaketen. Hierbei lassen sich individuelle und kostengünstige Bündel zusammenstellen. Allerdings sind diese Offerten für weniger technikaffine Nutzer oftmals schwer zu durchschauen.

Demgegenüber stehen Provider wie Aldi Suisse Mobile, Coop Mobile, iWay, M-Budget Mobile und Quickline. Deren Angebote sind schlanker und zumeist auch preiswerter, wenngleich die Kontingente beim Telefonieren und Surfen weniger variabel ausfallen. Hier ragt unser Testsieger Quickline mit seinen sehr preiswerten Roamingangeboten heraus.

Die dritte Option stellen Provider wie Wingo und Yallo dar. Ihre Pauschalangebote sind geradlinig und zielen auf junge Leute ab, die ein Gesamtpaket suchen. Pluspunkt dieser Provider: Sie nutzen die Netze der grossen Telekommunikationsanbieter Sunrise und Swisscom, sind deutlich günstiger, aber im Funktionsumfang reduziert.