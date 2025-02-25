Mehr Rohkost bitte! Wir zeigen, wie man mit älteren Handys RAW-Fotos schiesst

Die zunehmende Nutzung von Mobiltelefonen als Jederzeit-dabei-Fotoapparate führte zudem dazu, dass sich die meisten Hobby-Fotografen kaum noch mit technischen Hintergründen beschäftigen. Warum auch? Es ist kinderleicht geworden, das Smartphone auf das gewünschte Motiv zu richten und «ein Foto» zu schiessen. Vielen Anwendern ist daher auch nicht bewusst, welche versteckten Fähigkeiten ihre Smartphone-Kameras haben und wie sie damit noch bessere Fotos machen können.

In diesem Artikel wirft der PCtipp einen Blick auf das Thema RAW-Fotografie. Wir erklären, was dahintersteckt, wo die wichtigsten Vor- und Nachteile liegen und zeigen zudem, mit welcher kostenlosen Software Sie Ihre RAW-Aufnahmen bearbeiten können.

Was sind RAW-Fotos?

Die meisten Digitalkameras und Smartphones optimieren die Fotos automatisch, damit sie ansehnlicher aussehen. Diese Bearbeitungen geschehen in der Regel ohne Zutun des Anwenders. Zu den am häufigsten vorgenommenen Änderungen gehören Anpassungen der Helligkeit oder des Kontrasts, um zu helle oder dunkle Bereiche sichtbarer zu machen oder um Unterschiede zwischen ihnen deutlicher hervorzuheben.

Ausserdem passen sie die Farben automatisch an, damit diese natürlicher und lebendiger wirken. Ebenfalls automatisch erfolgt zumeist ein Weissabgleich, damit zum Beispiel das Licht einer Glühbirne keinen Gelbstich verursacht. Überdies nehmen die Smartphones weitere Änderungen vor, passen etwa die Schärfe an oder reduzieren das Bildrauschen bei zu dunklen Aufnahmen.

Bei Fotografien im RAW-Modus passiert all das nicht. Warum schwören trotzdem viele Fotografen darauf? Weil durch die Bearbeitung viele Details und Daten unwiederbringlich verloren gehen. Bei einer RAW-Aufnahme speichert die Kamera kein bereits bearbeitetes Bild, sondern die aufgenommenen Daten unverändert und unkomprimiert, also «roh» (Englisch = raw). Fotografen vergleichen ihre Aufnahmen im RAW-Format deshalb auch mit rohen Eiern, aus denen sie verschiedenste Speisen zaubern können. Haben Sie dagegen nur ein gekochtes Ei zur Hand, bleiben viel weniger Gerichte, die sich damit kreieren lassen.

Das führt allerdings auch dazu, dass Aufnahmen im RAW-Format im Gegensatz zu bereits bearbeiteten JPEG-Bildern meist etwas matschig und unansehnlich wirken. Erst nach einer mehr oder weniger aufwendigen Bearbeitung zeigen sie, was wirklich in den Aufnahmen steckt.

RAW-Fotos haben noch weitere Nachteile. So verwenden viele Hersteller von Kameras und Smartphones eigene RAW-Formate, die nicht miteinander kompatibel sind. Das führt zuweilen dazu, dass Besitzer einer brandneuen Kamera noch ein wenig warten müssen, bis das von ihnen präferierte Bildbearbeitungsprogramm aktualisiert wurde, sodass es mit dem neuen Format umgehen kann.

Ausserdem belegen RAW-Aufnahmen erheblich mehr Platz als ins JPEG-Format konvertierte Fotos, die dabei zusätzlich komprimiert werden. Dazu kommt, dass die meisten Fotografen ihre RAW-Aufnahmen nach der Bearbeitung aufheben. So bleiben die Original­daten erhalten, aber das kostet weiteren Platz.

Das führt zu steigenden Speicher- und Backup-Kosten. RAW-Aufnahmen lassen sich auch nicht so einfach mit anderen Menschen teilen wie JPEG-Bilder. Sie müssen in der Regel zunächst konvertiert werden, bevor sie weitergegeben werden können. Trotzdem gibt es auch heute viele RAW-Fans, die niemals auf die Rohdaten verzichten würden. Die Möglichkeiten des RAW-Formats sind Ihnen wichtiger als dessen Nachteile.

RAW auf Smartphones