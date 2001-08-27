27. Aug 2001
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Roter Zellhintergrund wenn Summe = 0
Ist es möglich, in Excel folgende Bedingung einzubauen: Wenn die Summe von A1 bis A5 grösser/gleich Null, dann Resultat in Zelle ausgeben. Wenn die Summe von A1 bis A5 kleiner Null dann Hintergrundfarbe der Zelle = rot.
Dieses Problem können Sie mit einer Bedingten Formatierung der Zielzelle lösen.
Fügen Sie in der Zielzelle die Formel =Summe(A1:A5) ein
Markieren Sie diese (hier C1) Zelle und öffnen Sie dann das Menü FORMAT/BEDINGTE FORMATIERUNG.
Wählen Sie in der Auswahl "Zellwert ist" und "kleiner oder gleich" und tragen sie eine 0 in das hinterste Feld. Klicken Sie nun auf die Schaltfläche "Format" und geben Sie dort unter "Muster" die Farbe rot an.
Wenn Sie das Ergebnis 0 verbergen möchten, wählen Sie auch unter "Schrift" die Farbe rot.
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