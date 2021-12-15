Router-Abc: alles Wissenswerte zur Zentrale des heimischen Netzwerks

Bridge-Modus

Der Bridge-Modus ist direkt mit dem Access Point verwandt. Er kommt dann zum Einsatz, wenn Sie ein bestimmtes Modem für Ihren Internetanschluss benötigen (zum Beispiel von UPC), aber einen anderen Router für die Verteilung im Haus verwenden möchten. In solch einem Fall konfigurieren Sie Ihre Modem-Router-Kombo als Bridge (zu Deutsch «Brücke») und hängen einen eigenen Router hintendran. Das Modem fungiert somit nicht mehr als Router, sondern verarbeitet lediglich die direkte Internetverbindung an der Steckdose und leitet diese an den eigentlichen Router weiter. Diese Konfiguration des Haupt-Routers als Bridge ist bei vielen, aber nicht allen Internetanbietern ohne Weiteres machbar. Erkundigen Sie sich am besten direkt bei Ihrem Provider, was möglich ist.

Counter-Strike

Wer einen Router kauft, richtet höchstwahrscheinlich ein lokales Netzwerk ein. Und wer ein lokales Netzwerk aufbaut, verpflichtet sich, mindestens einmal im Leben eine LAN-Party durchzuführen. Das perfekte Game dafür heisst Counter-Strike (CS). Kein anderer Shooter hat LAN-Partys so nach­haltig geprägt wie CS und das aus gutem Grund: Das Spiel ist einfach zu verstehen, hart zu meistern und in praktisch allen Formen ein Heidenspass. Plus: In Zeiten, in denen sogar professionelle Gamer teilweise über eine Internetverbindung spielen müssen, unterstützt CS:GO immer noch echte LAN-Games, ganz lokal.

(Wi-Fi) Direct

Der Begriff Wi-Fi Direct wird oftmals mit dem regulären Wi-Fi vermischt. Allerdings handelt es sich um einen separaten Modus mit eigenen Stärken und Schwächen. Während Wi-Fi über Access Points sowie Router ein Netzwerk erstellt und die Geräte darin zen­tral verwaltet, stellt Wi-Fi Direct eine direkte Verbindung zwischen zwei oder mehreren Ge­räten her. Das ermöglicht vor allem spontane und zeitlich begrenzte Verbindungen, beispielsweise für einen einmaligen Datentransfer. Eine solche Ad-hoc-Verbindung wird auch bei persönlichen Hotspots verwendet.

Englisch

Englisch hilft beim Verstehen vieler Begriffe rund um die IT, so auch beim Thema Router. Das beginnt beim Begriff Router, also dem Gerät, das sich um die Routenplanung von Daten kümmert. Im deutschen Sprachraum, sowie dem Vereinigten Königreich wird das Gerät meist als «Ruhter» ausgesprochen, in den USA hingegen als «Rauhter». In der Praxis werden beide Varianten verstanden. Sprachlich interessant ist die deutschsprachige Verwendung von «WLAN» als Synonym für den Internetanschluss. Denn eigentlich handelt es sich dabei nur um die Bezeichnung eines lokalen Netzwerks (LAN), das kabellose Verbindungen verwendet (Wireless). Da der Zugriff auf das Netzwerk jedoch gleichbedeutend mit Zugriff auf die dazugehörige Internetverbindung ist, heisst es auf Deutsch oftmals: «Ich hab WLAN», wenn die Chatnachrichten im Ausland wieder reinprasseln. Im Englischen wird der Ausdruck Wi-Fi ähnlich verwendet, was im Prinzip genauso falsch ist. Wi-Fi ist die Technologie, die das Wireless-LAN ermöglicht, aber auch nicht die Internetverbindung selbst. Da sich die Sprache aber gerne der Mehrheit anpasst, sind die Aus­drücke im Alltag problemlos verständlich, solange man damit im eigenen Sprachraum bleibt. Denn das englisch ausgesprochene «Weelään» versteht in England niemand.

Frequenz

Wi-Fi verwendet verschiedene Frequenzbänder, in denen Kanäle vergeben werden. Grundsätzlich sind Bänder zwischen 900 MHz und 60 GHz verfügbar, allerdings werden im Kontext von Routern fast ausschliesslich die Bänder 2,4 GHz und 5 GHz verwendet. Dabei ist das 2,4-GHz-Band älter und somit kompati­bler. Es bietet zudem eine bessere Reichweite. Im Gegenzug leidet das 5-GHz-Band weniger unter Störsignalen und hat mehr Kapazität. Soll das Signal also weit kommen, ist 2,4 GHz besser. Ist ein schnelles, tragfähiges Netz wichtiger, setzen Sie besser auf 5 GHz.

Router-Abc: G bis M

Gastnetzwerk

Gästen Internetzugriff anzubieten, ist gerade in Ländern mit teuren unlimitierten Mobil­datenpaketen üblich. Dazu sollten Sie immer ein Gastnetzwerk verwenden. Denn für den Internetzugang wird Zugriff auf das lokale Netzwerk benötigt, worüber Sie möglicherweise viele private Daten freigeben. Diese sind so für jeden Besucher in Ihrem Netzwerk ebenfalls ersichtlich. Um dies zu verhindern, können Sie entweder aufhören, Daten im WLAN zu teilen, oder Sie richten ein Gastnetzwerk ein, Bild 2. Mit Letzterem trennen Sie Besucher von Ihren privaten Daten ab, ohne dass Sie auf das Teilen innerhalb des Netzwerks verzichten müssen. Und Ihr WLAN-Passwort bleibt erst noch privat. Einrichten können Sie ein Gastnetzwerk über das Konfigurationsmenü des Routers. Konsultieren Sie dazu das Gerätehandbuch.