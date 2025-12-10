Rücken Sie sich ins beste Licht

● Aussagekräftiger Slogan: Verkaufen Sie sich, auch wenn es Ihnen im ersten Moment vielleicht etwas unangenehm ist. Schreiben Sie zum Beispiel statt «Social-Media-Manager» lieber «Marketing-Talent mit Fokus auf Social Media Strategien». Oder noch besser klingt: «Content Creator mit Leidenschaft für datengetriebene Kampagnen und Storytelling» – das zeigt Profil und Ziel.

● Über mich: kurz und prägnant. Wer sind Sie? Was können Sie? Was suchen Sie? Beispiel: «Als Projektmanager mit 5 Jahren Erfahrung in der IT-Branche spezialisiere ich mich auf agile Methoden und Prozessoptimierung. Auf der Suche nach neuen Herausforderungen, um innovative Lösungen zu gestalten.» Natürlich soll der Text dabei sprachlich immer der Branche, in der Sie arbeiten, angepasst sein.

● Erfahrungen und Erfolge: Listen Sie nicht nur Aufgaben auf, sondern zeigen Sie konkrete Resultate Ihrer Laufbahn. Ein Beispiel wäre: «Erhöhte Social-Media-Reichweite um 30 Prozent in 6 Monaten durch gezielte Content-Strategien.»

Scheuen Sie sich auch nicht davor, Ihre Erfolge als Beitrag zu posten. Schreiben Sie dabei aber keine gigantischen Textblöcke. Machen Sie Absätze und Zwischentitel, wenn nötig. Und bei Aufzählungen bieten sich immer Listenpunkte an, um den Text übersichtlich zu halten. Auch hier gilt: Bilder werten einen Text immer auf.

● Kenntnisse: Fügen Sie relevante Kenntnisse hinzu (etwa «SEO», «Projektmanagement», «Data Analysis»). Lassen Sie sich von Kollegen bestätigen – das wirkt authentisch, Bild 3.