Rüstung fürs Handy

Sei es in der Hosentasche, auf dem Tisch oder in der Hand – unser Smartphone ist ständig potenziellen Gefahren ausgesetzt. Ein unachtsamer Moment – und schon liegt das teure Gerät auf dem Boden.

Entsprechend sind Schutzhüllen und Folien oder Gläser für Displays beliebte Zusatzkäufe für Smartphones. Doch die Auswahl ist unübersichtlich gross. Deshalb kann es schwierig werden, das richtige Zubehör für den optimalen Schutz zu finden. Dieser Ratgeber hilft Ihnen dabei, sich im Zubehördschungel von Schutzhüllen und folien zu orientieren – um Ihr Smartphone optimal gegen Stürze und Kratzer zu rüsten.

Häufige Fehler

Schutzmöglichkeiten gibt es viele. Dabei sollten Sie einige grundlegende Fehler vermeiden, ansonsten ist die gesamte Mühe umsonst.