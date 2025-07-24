Die Sache mit dem OSD

Das Kürzel «OSD» steht für On-Screen Display und bezeichnet das Konfigurationsmenü eines Bildschirms. Dorthin gelangt man in der Regel per Tastendruck. Die Taste selbst befindet sich typischerweise auf dem unteren Rand des Displays – entweder vorne oder auf der Rückseite.

Ist man im Software-Menü, lassen sich dort typische Parameter wie Kontrast, Helligkeit, Farbtemperatur, der augenschonende Blaufilter oder auch vorgefertigte Modi für die Bildbearbeitung, das Spielen bis hin zu Office-Tätigkeiten einstellen. Unterm Strich kann der Benutzer damit die aktuelle Darstellung für die Anwendung optimieren.

Weitere Artikel der Rubrik «Schon gewusst?» finden Sie hier.