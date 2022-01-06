6. Jan 2022
Lesedauer 2 Min.
Samsung
Samsung-Fernseher: So nutzen Sie den Equalizer
Viele User nutzen ihren TV ohne zusätzliche Audio-Unterstützung. Aber auch für die TV-Lautsprecher gibt es oft Tuning-Möglichkeiten. Zum Beispiel den Equalizer von Samsung.
Wenn Sie einen Samsung-Fernseher haben, aber keine Soundbar oder Soundanlage, müssen Sie zwangsweise die TV-Lautsprecher nutzen. Diese sind heute oft ganz passabel, aber halt nicht der ultimative Genuss. Immerhin: Tizen OS stellt einen Equalizer zur Verfügung. So finden Sie ihn.
- Drücken Sie auf das Haus-Icon auf Ihrer Fernbedienung, um die Tizen-Bar zu öffnen.
- Wählen Sie das Zahnrad-Icon.
- Wechseln Sie zum Punkt Ton, danach zu Experteneinstellungen.
- Wählen Sie das Menü Equalizer – hier können Sie experimentieren. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie den Button Schliessen.
- Wenn Ihnen Ihre Wahl nicht mehr gefällt, klicken Sie im gleichen Menü auf Zurücksetzen.
Hinweis: In diesem Artikel kam Tizen OS 2101 zur Anwendung. Je nach Version haben die Menüs andere Strukturen oder Benennungen.
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