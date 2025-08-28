SBB für die Hosentasche

Die SBB-Mobile-App für Android und iOS ist für viele Schweizerinnen und Schweizer der zentrale Reisebegleiter im öffentlichen Verkehr. In den vergangenen Jahren haben die SBB die App kontinuierlich verbessert und etliche Neuerungen eingeführt. Wir bringen Sie mit unserer kompletten Wegleitung wieder auf den aktuellen Stand. Die App erhalten Sie kostenlos via Apple App Store oder Google Play Store.

1. Reise clever planen

Neuere Funktionen wie der Touch-Fahrplan und die Kartenansicht machen das Reisen mit SBB Mobile noch einfacher. Alles Wichtige zu diesen nützliche Helfern.

Touch-Fahrplan und Kartenansicht

Der Touch-Fahrplan ist besonders praktisch, wenn Sie schnell eine Verbindung für Haltestellen benötigen, die Sie oft nutzen. Statt mühsam Ortsnamen einzugeben, wählen Sie Start- und Zielort einfach aus einer übersichtlichen Kachelansicht. Das spart Zeit und reduziert Tippfehler, Bild 1. Sie können die Funktion ganz einfach unter Planen A und Touch-Fahrplan B aufrufen.