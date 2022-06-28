SBB Mobile: EasyRide-Check-out-Warnung einrichten

Vergessliche ÖV-Nutzerinnen und -Nutzer (die Schreibende inklusive) können sich in der SBB-Mobile-App (Android, iOS) am Ende einer EasyRide-Reise an den Check-out erinnern lassen. Die Check-out-Warnung nutzt im Smartphone verbaute Bewegungssensoren. Dadurch soll die App erkennen können, dass Sie nicht mehr im Fahrzeug sitzen (oder stehen) und z.B. zu Fuss unterwegs sind.

Um die Check-out-Warnung zu erhalten, müssen Sie folgende Einstellungen vornehmen: