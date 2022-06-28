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SBB Mobile: EasyRide-Check-out-Warnung einrichten
Vergessliche ÖV-Nutzerinnen und -Nutzer (die Schreibende inklusive) können sich in der SBB-Mobile-App (Android, iOS) am Ende einer EasyRide-Reise an den Check-out erinnern lassen. Die Check-out-Warnung nutzt im Smartphone verbaute Bewegungssensoren. Dadurch soll die App erkennen können, dass Sie nicht mehr im Fahrzeug sitzen (oder stehen) und z.B. zu Fuss unterwegs sind.
Um die Check-out-Warnung zu erhalten, müssen Sie folgende Einstellungen vornehmen:
- Gehen Sie auf Ihrem Smartphone zu den (System-)Einstellungen.
- Wählen Sie etwas wie Apps & Benachrichtigungen aus und suchen Sie nach SBB Mobile.
- Hier gehts zu den Benachrichtigungen, die Sie via Schieberegler zulassen können.
- Unterhalb sehen Sie u.a. Check-out Warnung. Sollte hier Deaktiviert stehen, tippen Sie darauf. Hier ist erneut ein Schieberegler zu betätigen, um diese spezifische Benachrichtigung zuzulassen.
- Nach Drauftippen auf Check-out-Warnung können Sie definieren, wie die Benachrichtigung angezeigt werden soll/darf. Das geht entweder lautlos oder je nach Telefoneinstellungen. Unter Erweitert kann gewählt werden, ob die Meldung auf dem Sperrbildschirm angezeigt werden soll etc.
Hinweis: Dies wurde mit einem Android-11-Smartphone und der SBB-Mobile-Version 11.28.0.71.master durchgeführt.
Die SBB-Mobile-App wird übrigens gerade generalüberholt und wird im Herbst 2022 ein neues Design und auch neue Funktionen erhalten. Mit der SBB-Preview-App können Sie dieses Design bereits ausprobieren. Wie das funktioniert und wie es aussieht, ist hier erklärt.
(Ursprung Februar 2020; aktualisiert am 28.6.22)
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