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Claudia Maag
2. Jun 2023
Lesedauer 2 Min.

SBB-Mobile-App

SBB Mobile: Klassenwechsel lösen – so gehts

Fahren Sie üblicherweise 2. Klasse und möchten sich für eine gewisse Strecke etwas mehr Komfort und Ruhe gönnen? Lösen Sie in der SBB-App den Klassenwechsel.
© (Quelle: SBB)

Klassenwechsel kann man direkt in der SBB-Mobile-App lösen

 © Quelle: Screenshot/PCtipp.ch

Wenn Sie ein SBB-Ticket für eine gewisse Strecke haben, können Sie auch spontan noch einen Klassenwechsel von der 2. in die 1. Klasse lösen.

1. In der SBB-Mobile-App tippen Sie auf die Registerkarte Planen (ganz links).

2. Geben Sie oben die gewünschte Strecke sowie das Datum ein.

3. Wählen Sie die Verbindung aus, die am besten passt.

4. Tippen Sie dann auf Billette ab CHF XX.XX.

5. Greifen Sie zum Punkt Klassenwechsel Strecke. Bei unserem Beispiel für die Strecke Zürich HB-Bern Liebefeld wären das: mit Halbtax – Einfach Fr. 19.50 bzw. Retour 39 Franken. 

6. Tippen Sie auf Billett für CHF XX.XX kaufen, um den Kauf des Klassenwechsels abzuschliessen.

7. Zusatztipp: Falls Sie nicht alleine reisen: Oben neben Ihrem Namen finden Sie ein Bleistift-Symbol. Dort können Sie Mitreisende erfassen. Mehr zu Klassenwechsel bei der SBB gibts hier zu finden.

Hinweis: Auf SBB Mobile gekaufte Retour-Billette sind nur am gewählten Datum gültig. Dies wurde mit einem Android-12-Gerät und der SBB-Mobile-App-Version 12.10.2.42.master durchgeführt.

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