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Claudia Maag
21. Jan 2021
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

SBB Mobile: So verwenden Sie die neue Fahrplan-Kachel

Nach einem Update wurden der Touch- und der reguläre Fahrplan zusammengeführt und eine Karte hinzugefügt.
© (Quelle: Play Store/Screenshot/PCtipp.ch)

Die SBB haben die Fahrplan-Kachel innerhalb der SBB-Mobile-App überarbeitet. Statt separaten Kacheln für den regulären Fahrplan und den Touch-Fahrplan wurden beide plus eine Karte in der Fahrplan-Kachel integriert.

  1. Tippen Sie auf die Kachel Fahrplan.
  2. Je nach Gusto wählen Sie nun oben unterhalb von Planen die Option Fahrplan, Touch-Fahrplan oder Karte.
  3. Unter Fahrplan können Sie wie gewohnt Von (bzw. Aktueller Standort) und Nach sowie Reise-Datum und -Uhrzeit eingeben.

  4. Beim (seit November 2020 neuen) Touch-Fahrplan lernen dynamische Kacheln aus Ihrer Suche und zeigen automatisch die für Sie relevantesten Orte an. Wischen Sie von Kachel 1 zu Kachel 2, um den Reiseort rasch zu wählen.
  5. Wie z.B. von Google Maps gewohnt, können Sie unter Karte per Fingerbewegung hinein- und herauszoomen. Alternativ, wenn Sie die Standorterkennung aktiviert haben, wird Ihr Standort direkt angezeigt und Sie sehen Haltestellen in Ihrer Nähe. DurchTippen darauf können Sie diese Haltestelle als Startort oder Zielort auswählen.

Hinweis: Dies wurde mit einem Android-10-Smartphone und der SBB-Mobile-Version v11.7.1 durchgeführt.

Die neue Fahrplan-Kachel von SBB Mobile

 © Quelle: Screenshots/PCtipp.ch

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