SBB-P+Rail-App: bevorzugten Parkplatz einrichten

Hierzu benötigt man die P+Rail-App der SBB, mit der man das Auto an einem von rund 600 P+Rail-Bahnhöfen parkieren kann. Bezahlt werden kann entweder stunden- oder tagesweise. Die App ist kostenlos für Android und iOS erhältlich. Wie man ein Parkticket mit der SBB-P+Rail-App bezahlt, ist in diesem Tipp erklärt.

In der P+Rail-App finden Sie den Bereich Meine bevorzugten Parkplätze im unteren Bereich des Smartphonedisplays. Tippen Sie auf Jetzt einrichten. Tippen Sie auf Bevorzugter Parkplatz hinzufügen. Im Suchfeld können Sie nun nach einem Ort oder einer Postleitzahl suchen. Beispielsweise 8048 Zürich. In diesem Beispiel findet die App Zürich Altstetten / Westlink. Wenn Sie darauf tippen, werden Sie – in diesem Beispiel – direkt gewarnt, dass es sich um einen Kurzzeitparkplatz handelt und Sie die maximale Parkdauer beachten sollen. Da Sie diesen Parkplatz jetzt nicht verwenden möchten, tippen Sie oben auf die Zurück-Schaltfläche. In der Übersicht sehen Sie übrigens sofort (rechts), ob es sich um einen SBB-P+Rail-Parkplatz oder einen von Parkingpay handelt. In der Grundansicht der App ist dieser Parkplatz nun unter Meine bevorzugten Parkplätze hinterlegt und kann per Tippen rasch ausgewählt werden. Um einen Favoriten-Parkplatz wieder zu löschen: Tippen Sie auf das Bleistift-Symbol und drücken Sie etwas länger auf einen der Parkplätze. Wischen Sie nach links, was den Löschen-Button hervorbringt. Allerdings wird nicht automatisch gelöscht, Sie müssen auf Löschen tippen.

Hinweis: Seit Mai 2021 ist ParkingPay in die P+Rail-App integriert. Sie können somit auf rund 30'000 ParkingPay-Parkplätzen per SBB-Applikation bezahlen. Die Funktion muss nicht aktiviert werden. Der Service funktioniert auch ohne GPS-Ortung. Dies wurde mit einem Android-11-Smartphone und der P+Rail-App-Version 2.10.4-prod durchgeführt.