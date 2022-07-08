Anzeige
Anzeige
Anzeige
claudia-maag.jpg
Claudia Maag
8. Jul 2022
Lesedauer 3 Min.

Tipps & Tricks

SBB-P+Rail-App: bevorzugten Parkplatz einrichten

Ob man sich nun den Stau in der City nicht antun möchte oder auf dem Land die Busfrequenz nicht überzeugend ist: Das Auto auf einem P+Rail-Parkplatz stehenzulassen, ist praktisch. Wenn Sie dies regelmässig machen, können Sie Ihre Lieblings-Parkplätze speichern.

In der Übersicht der ausgewählten Parkplätze sehen Sie gleich, ob es sich um ein SBB-Parkplatz oder um einen von ParkingPay handelt

© (Quelle: Screenshots/PCtipp.ch)

Hierzu benötigt man die P+Rail-App der SBB, mit der man das Auto an einem von rund 600 P+Rail-Bahnhöfen parkieren kann. Bezahlt werden kann entweder stunden- oder tagesweise. Die App ist kostenlos für Android und iOS erhältlich. Wie man ein Parkticket mit der SBB-P+Rail-App bezahlt, ist in diesem Tipp erklärt.

  1. In der P+Rail-App finden Sie den Bereich Meine bevorzugten Parkplätze im unteren Bereich des Smartphonedisplays. Tippen Sie auf Jetzt einrichten.
  2. Tippen Sie auf Bevorzugter Parkplatz hinzufügen.
  3. Im Suchfeld können Sie nun nach einem Ort oder einer Postleitzahl suchen. Beispielsweise 8048 Zürich. In diesem Beispiel findet die App Zürich Altstetten / Westlink. Wenn Sie darauf tippen, werden Sie – in diesem Beispiel –  direkt gewarnt, dass es sich um einen Kurzzeitparkplatz handelt und Sie die maximale Parkdauer beachten sollen.
  4. Da Sie diesen Parkplatz jetzt nicht verwenden möchten, tippen Sie oben auf die Zurück-Schaltfläche.
  5. In der Übersicht sehen Sie übrigens sofort (rechts), ob es sich um einen SBB-P+Rail-Parkplatz oder einen von Parkingpay handelt.
  6. In der Grundansicht der App ist dieser Parkplatz nun unter Meine bevorzugten Parkplätze hinterlegt und kann per Tippen rasch ausgewählt werden.
  7. Um einen Favoriten-Parkplatz wieder zu löschen: Tippen Sie auf das Bleistift-Symbol und drücken Sie etwas länger auf einen der Parkplätze. Wischen Sie nach links, was den Löschen-Button hervorbringt. Allerdings wird nicht automatisch gelöscht, Sie müssen auf Löschen tippen.

Hinweis: Seit Mai 2021 ist ParkingPay in die P+Rail-App integriert. Sie können somit auf rund 30'000 ParkingPay-Parkplätzen per SBB-Applikation bezahlen. Die Funktion muss nicht aktiviert werden. Der Service funktioniert auch ohne GPS-Ortung. Dies wurde mit einem Android-11-Smartphone und der P+Rail-App-Version 2.10.4-prod durchgeführt.

Kommentare

Apps SBB Smartphone & Apps
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

News
Samsung: Mit dem Headset gegen die Reisekrankheit
Mit der kostenlosen Hearapy App von Samsung können Menschen, die unter der Reisekrankheit leiden, die Kopfhörer Galaxy Buds4 Pro einsetzen, um einen Ton zu erzeugen, der das Gleichgewichtssystem im Innenohr stimuliert und so die Beschwerden lindern soll.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
1. Apr 2026
Mehr erfahren
News
Streamingdienste via Sunrise nun auch ohne TV-Abo buchen
Neu können alle Sunrise-Kunden mit einem Mobile-, Internet- oder Home Security-Abo Streamingdienste bei Sunrise abonnieren – ein TV-Abo wird nicht mehr vorausgesetzt.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
31. Mär 2026
Mehr erfahren
News
Apple wird 50 und feiert weltweit mit Stars
Apple wurde vor 50 Jahren gegründet. Die Kultmarke feierte das im März mit einer Reihe von Events in Nordamerika, Europa und Asien. Das sind die Highlights in Bildern:
1 Minute
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
6. Apr 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Praxis
Windows-Pflege
CCleaner: ja oder nein?
Die Wartungs-Software CCleaner hält sich seit Jahren und ist bei vielen Anwendern beliebt. Doch braucht es dieses Tool heute noch? Und wenn ja, welche Version empfiehlt sich – die Free-Variante oder die kostenpflichtige Pro-Fassung?
6 Minuten
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
25. Mär 2026
Praxis
Mail-Tipps
14 Tricks für Gmail
Googles Mail-Software Gmail kann viel mehr, als nur E-Mails anzuzeigen. Mit den richtigen Einstellungen wird Ihr Posteingang schneller, aufgeräumter – und verzeiht sogar peinliche Sende-Fehler. Unsere 14 Tricks machen Gmail auf dem PC noch effizienter.
8 Minuten
NMGZ-Portraits-Website.png
Pascal Scherrer
24. Mär 2026
Praxis
Fünf tolle Tricks für Firefox
Fünf clevere Tricks für deutlich mehr Spass mit Firefox.
1 Minute
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
30. Mär 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare