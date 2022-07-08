8. Jul 2022
Lesedauer 3 Min.
Tipps & Tricks
SBB-P+Rail-App: bevorzugten Parkplatz einrichten
Ob man sich nun den Stau in der City nicht antun möchte oder auf dem Land die Busfrequenz nicht überzeugend ist: Das Auto auf einem P+Rail-Parkplatz stehenzulassen, ist praktisch. Wenn Sie dies regelmässig machen, können Sie Ihre Lieblings-Parkplätze speichern.
Hierzu benötigt man die P+Rail-App der SBB, mit der man das Auto an einem von rund 600 P+Rail-Bahnhöfen parkieren kann. Bezahlt werden kann entweder stunden- oder tagesweise. Die App ist kostenlos für Android und iOS erhältlich. Wie man ein Parkticket mit der SBB-P+Rail-App bezahlt, ist in diesem Tipp erklärt.
- In der P+Rail-App finden Sie den Bereich Meine bevorzugten Parkplätze im unteren Bereich des Smartphonedisplays. Tippen Sie auf Jetzt einrichten.
- Tippen Sie auf Bevorzugter Parkplatz hinzufügen.
- Im Suchfeld können Sie nun nach einem Ort oder einer Postleitzahl suchen. Beispielsweise 8048 Zürich. In diesem Beispiel findet die App Zürich Altstetten / Westlink. Wenn Sie darauf tippen, werden Sie – in diesem Beispiel – direkt gewarnt, dass es sich um einen Kurzzeitparkplatz handelt und Sie die maximale Parkdauer beachten sollen.
- Da Sie diesen Parkplatz jetzt nicht verwenden möchten, tippen Sie oben auf die Zurück-Schaltfläche.
- In der Übersicht sehen Sie übrigens sofort (rechts), ob es sich um einen SBB-P+Rail-Parkplatz oder einen von Parkingpay handelt.
- In der Grundansicht der App ist dieser Parkplatz nun unter Meine bevorzugten Parkplätze hinterlegt und kann per Tippen rasch ausgewählt werden.
- Um einen Favoriten-Parkplatz wieder zu löschen: Tippen Sie auf das Bleistift-Symbol und drücken Sie etwas länger auf einen der Parkplätze. Wischen Sie nach links, was den Löschen-Button hervorbringt. Allerdings wird nicht automatisch gelöscht, Sie müssen auf Löschen tippen.
Hinweis: Seit Mai 2021 ist ParkingPay in die P+Rail-App integriert. Sie können somit auf rund 30'000 ParkingPay-Parkplätzen per SBB-Applikation bezahlen. Die Funktion muss nicht aktiviert werden. Der Service funktioniert auch ohne GPS-Ortung. Dies wurde mit einem Android-11-Smartphone und der P+Rail-App-Version 2.10.4-prod durchgeführt.
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