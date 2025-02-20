Schlau kombiniert

Disclaimer: Der Artikel erschien erst in der Printausgabe des PCtipp und die Angaben stammen vom Dezember 2024. Es könnten sich mittlerweile Details geändert haben.

Werden Internet, Telefon und TV-Dienste von nur einem einzigen Anbieter bezogen, lässt sich Geld sparen. Wie viel hängt vom Provider und dessen Angebot ab. Nachrechnen ist immer Pflicht: Denn die All-in-One-Pakete weisen Unterschiede beim Internettempo, den TV-Funktionen und Telefontarifen auf.

Der PCtipp vergleicht in dieser Kaufberatung neun Schweizer Anbieter von Kombipaketen. Die Einzeltests sowie ausführliche Informationen zu den Testkandidaten lesen Sie ab Teil ? respektive in der Tabelle auf der letzten Seite. Sämtliche neun Provider bieten Internet via Glasfaser oder über langsameres Kupferkabel an, falls Ersteres bislang nicht verlegt ist.

Noch mehr Sparpotenzial

Bis auf Green.ch ergänzen die in dieser Kaufberatung genannten Provider ihre Triple-Play-Angebote übrigens um eine Handy-Abo-Variante. Meist bieten sie ein Basis-Abo für unlimitierte Anrufe/SMS in der Schweiz inklusive eines Datenpakets von mehreren Gigabytes an. Höherwertige Pakete beinhalten ausserdem unlimitierten Datenverkehr und schliessen oft ein Datenkontingent fürs Roaming nach Europa/Übersee ein. Zudem lassen sich beim einen oder anderen Provider Datenpakete für die nächsten Ferien buchen, um hohe Roamingkosten zu vermeiden. Für Anwender kann sich dies lohnen. Da Provider Kunden möglichst langfristig an sich binden wollen, versüssen sie die Angebote mit Rabatten oder schenken Kunden bei Vertragsabschluss einen Gratiszeitraum respektive die nötige SIM-Karte.

Darauf kommt es an

Sie wollen bei einem Provider ein All-in-One-Angebot abschliessen? Dann sollten Sie vor Vertragsabschluss Folgendes überprüfen: Finden Sie auf der Webseite des Providers alle für Sie wichtigen Informationen rund ums Triple-Angebot für Internet, TV und Fernsehen? Dieses sollte das Internettempo sowie TV- und Telefoniegewohnheiten bestmöglich nach Ihren Vorstellungen abbilden. Wie gut ist dabei die Preistransparenz? Wie einfach lassen sich die drei Dienste zum persönlichen Gesamtpaket schnüren?

Kalkulieren Sie alle Kosten mit in die Gesamtlaufzeit des Vertrags ein. Achten Sie auf die Mindestlaufzeit des Vertrags. Wie sind die Kündigungsfristen? Wie einfach lässt sich kündigen? Oft lauern versteckte Zusatzkosten: Verteuert sich das «günstige» Angebot während der gesamten Laufzeit von 24 Monaten?

Was der PCtipp bemängelt

Der grösste Negativpunkt ist nach wie vor die fehlende Transparenz der Provider bei den absoluten Kosten – gerade, wenn man sich aus den Segmenten Internet, TV und Telefon ein Gesamtpaket zusammenstellt. Oft sucht man wichtige Dinge wie die Mindestlaufzeit, das Tempo oder die inkludierten Länder bei der Telefon-Flatrate vergeblich. Der beste Weg, um dies herauszufinden, sind die FAQs.

Positiv: Schnell und einfach geht es bei den Providern Green.ch, iWay, M-Budget, Quickline. Salt und Teleboy zu. Ihre Angebote sind übersichtlich aufgebaut und führen Anwender stringent durch die Sparten «TV», «Telefon» und «Internet».

Unzufrieden sind wir mit den grossen Providern Sunrise und Swisscom. Das nervt besonders, weil man von diesen mehr Nutzerfreundlichkeit erwarten dürfte. Mehr dazu in den nachfolgenden Einzeltests.

Die Angebote im Test

Der PCtipp gibt für jeden der neun geprüften Anbieter einen Überblick über dessen All-in-One-Produktportfolio, damit Sie die Angebote vergleichen können. Des Weiteren haben wir in der Tabelle auf der letzten Seite jeweils für jeden Anbieter das aus unserer Sicht optimale Angebot mit Fokus auf «Internet», «Telefonie» oder «Fernsehen» erstellt. Ausserdem finden Sie in der Tabelle genaue Angaben über die einzelnen Leistungen und den daraus resultierenden Kosten.