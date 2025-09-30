Schluss mit Windows 10

Das letzte grosse Feature-Update für Windows 10 war die im Herbst 2022 veröffentlichte Version 22H2. Seitdem hat Microsoft das System nur noch mit Sicherheits- und Stabilitäts-Patches versorgt. Noch ältere Windows-10-Versionen erhalten schon länger keine Updates mehr. So endete der offizielle Support für die Windows-10-Version 21H2 bereits Mitte 2023, der für die 21H1 sogar schon Ende 2022. Durch Drücken der Tastenkombination Windowstaste+R sowie dem Befehl winver erfahren Sie, welches Windows auf Ihrem Computer installiert ist, Bild 3.

Support verlängern?

Das Verlängern des Supports ist dieses Mal ausnahmsweise auch für Privatanwender möglich. Normalerweise bietet Microsoft nur Firmen die Teilnahme am sogenannten ESU-Programm (Extended Security Updates) an. Gegen eine Gebühr erhalten diese für maximal drei Jahre nach dem Support-Ende eines Betriebssystems weiterhin Sicherheits-Updates. Im ersten Jahr ist das noch relativ günstig. Im zweiten und dritten Jahr verdoppelt Microsoft dafür aber jeweils die Preise.

Dieses Mal hat das Unternehmen sich zum ersten Mal entschieden, das ESU-Programm in abgewandelter Form auch auf private Anwender auszuweiten. Für 30 US-Dollar – der genaue Preis in Franken wurde bisher nicht genannt – erhalten Sie ein Jahr lang Sicherheits-Updates für Windows 10. Danach ist aber definitiv Schluss. Entweder steigen Sie ab diesem Zeitpunkt auf Windows 11 um oder nutzen eine der anderen im Artikel beschriebenen Optionen.

Ich will nicht zahlen

Im Sommer präsentierte Microsoft überraschend zwei weitere Möglichkeiten, mit denen Sie ebenfalls für zwölf Monate Sicherheits-Updates für Windows 10 erhalten können. Statt mit Geld können Sie die Teilnahme am ESU-Programm auch mit 1000 Microsoft-Rewards-Punkten «bezahlen», Bild 4. Die meisten Besitzer eines Microsoft-Kontos haben vermutlich bereits ein paar dieser Punkte angesammelt, ohne es möglicherweise bemerkt zu haben. Die aktuelle Zahl erfahren Sie nach einem Log-in auf der Microsoft-Webseite unter rewards.bing.com

Weitere Rewards-Punkte können Sie relativ einfach «dazuverdienen». Wenn Sie etwa bei Bing statt bei Google suchen, erhalten Sie dafür jeweils drei Rewards-Punkte (möglich sind bis zu 30 Punkte am Tag). Gleich zehn Punkte bekommen Sie für das Suchen nach einem Songtext auf Bing oder für eine Übersetzung. 500 Punkte gibt es, wenn Sie die Bing-App auf Ihrem Smartphone installieren. Wer sich also die 30 US-Dollar sparen will, sollte mit ein wenig Aufwand und auch ohne zu zahlen an genug Rewards-Punkte kommen, um die Windows-10-Updates für ein Jahr freizuschalten.