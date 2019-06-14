Schnell alles auf einem Monitor versammeln

Wählen Sie je nach Situation Nur Computer oder Nur Projektor. Sofort versammelt Windows alle geöffneten Fenster auf dem einzelnen Bildschirm. Sie können nun mit diesen Fenstern auf dem funktionierenden Monitor weiterarbeiten oder wenigstens noch die Inhalte speichern.

Einzelnes Fenster verschieben: Sollte sich ein Fenster mit dem obigen Trick nicht ebenfalls auf den ausgewählten Bildschirm verschieben, können Sie folgende zwei Tricks versuchen.

Wählen Sie das Fenster in der Taskleiste aus; diese ist vielleicht noch in Griffweite, während das Fenster für Sie unsichtbar auf dem toten zweiten Bildschirm herumlungert. Drücken Sie jetzt Windows-Taste+Shift+Linkspfeil oder Rechtspfeil, um das Fenster auf den rechten oder linken Bildschirm zu schieben.

Alternativ geht es vielleicht mit folgendem Blindflug: Drücken Sie Alt+Leertaste (das öffnet das Fenstermenü), danach die Taste V (für Verschieben) und nun drücken Sie mal während fünf oder sechs Sekunden auf jene Pfeiltaste, die das Fenster in kleinen Schritten in die gewünschte Richtung befördern sollte. Also auf den Linkspfeil, falls Sie das Fenster auf den linken Bildschirm bewegen müssen bzw. auf den Rechtspfeil, wenn Sie es vom linken Monitor auf den rechten schieben wollen.