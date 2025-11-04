Schnell und sicher im Netz: Router-Stolperfallen und wie man sie umgeht

Hinweis in aktueller Sache: Noch diese Woche, am 6. November, findet ein kostenloses Webinar des PCtipp zum Thema statt.

Falsche Funkbänder, geblockte Ports, zu viele Interferenzen – oder einfach nur die Kühlschranktür. Gründe, warum ein Router schlecht läuft, gibt es viele. Mit der richtigen Konfiguration sind Sie schnell und sicher unterwegs. Wir listen die zehn häufigsten Fehler im Umgang mit Routern auf und verraten, wie man diese vermeiden kann.