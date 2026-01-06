Schneller surfen - so klappt es!

Das erledigt etwa der Speedtest-Anbieter Ookla mit seinem Global Index der weltweit schnellsten Internetanschlüsse. In der August-Erhebung erreichte die Schweiz mit einem durchschnittlichen Download-Wert von hohen 245,55 Mbit/s bei Festnetzanschlüssen den 14. Platz. Im Vergleich zum vorherigen Quartal konnte sie sich damit um einen Rang verbessern. Das ist aber nur ein halber Erfolg. Interessanterweise lag die Schweiz vor einem halben Jahr mit einem durchschnittlichen Download-Wert von damals 257,38 Mbit/s noch auf Platz 9. Die Gründe für die Schwankungen sind unklar, Bild 2.

Langsamer Provider

In der Praxis schafft es nicht jeder Provider, die hohen Bandbreiten auch wirklich immer und jedem zur Verfügung zu stellen. So kommt es regelmässig am Abend oder am Wochenende zu Überlastungen, wenn viele Kunden Filme und Serien aus dem Internet streamen wollen. Teilweise drosseln die Provider die Streams sowie grosse Downloads absichtlich, um das Netz zu stabilisieren und Kapazitäten zu sparen. Gelegentlich kommt es auch zu Peering-Problemen durch unzureichende oder überlastete Verbindungen zu anderen Netzwerken. Dann muss der Datenverkehr Umwege nehmen, was ebenfalls zu Verzögerungen führt. Als Peering bezeichnet man den Austausch von Internetverkehr zwischen zwei oder mehr unabhängigen Netzwerken.

Gegen viele dieser Probleme auf Providerseite sind Sie relativ machtlos, aber nicht gegen alle. Zunächst einmal sollten Sie genau wissen, welche Leistung Ihr Internetanschluss wirklich bringt. Es hilft erheblich beim Argumentieren mit Ihrem Anbieter, wenn Sie konkrete Werte nennen können. Daneben beschreiben wir noch einige Massnahmen, die Sie als Kunde auch lokal auf Ihren Geräten und in Ihrem Netzwerk ergreifen können, wenn das Internet lahmt.

Störfaktoren verringern

Bevor Sie mit den Tests starten, sollten Sie alle geöffneten Webseiten und Programme schliessen, die auf das Internet zugreifen. Beenden Sie insbesondere aktive Downloads und Peer-to-Peer-Programme (File-Sharing-Software). Letztere können eine erhebliche Bandbreite beanspruchen. Ausserdem sollten Sie in den Windows-Einstellungen die Übermittlungsoptimierung ausschalten. Wenn diese aktiviert ist, dürfen andere Rechner im lokalen Netzwerk und eventuell sogar im Internet Ihren Computer nutzen, um Updates herunterzuladen. Damit spart Microsoft Kosten, reduziert aber die Ihnen zur Verfügung stehende Bandbreite. Zum Abschalten klicken Sie auf Start/Einstellungen und unter Windows 11 auf Windows Update (bei Windows 10: Update & Sicherheit). Wählen Sie Erweiterte Optionen sowie Übermittlungsoptimierung aus. Legen Sie den Schalter bei Downloads von anderen Geräten zulassen um, Bild 3.