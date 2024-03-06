Schneller Zugriff auf die Druckerwarteschlange

Auf Drucken klicken, warten, schon liegt das Dokument bereit – oder auch nicht! Denn Sie haben mal wieder vergessen, den richtigen Drucker auszuwählen. Oder die Seiteneinrichtung war auf US-Letter anstelle von A4 gesetzt, weshalb der Drucker jetzt vergeblich auf Papier im Letter-Format wartet. Oder Sie haben aus Versehen das ganze Dokument mit allen 100 Seiten drucken lassen, anstelle der einzelnen, eigentlich gewünschten Seite.

Solche fehlgeleiteten Druckaufträge lassen sich am einfachsten löschen, indem Sie diese aus der Druckwarteschlange des jeweiligen Druckers entfernen. Aber wie kommen Sie dorthin? Wir zeigen es am Beispiel von Windows 11, wobei es unter Windows 10 aber praktisch gleich funktioniert.