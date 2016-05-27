Schnellkonvertieren: *.doc zu *.docx, *.xls zu *.xlsx

Eins schicken wir gleich voraus: Konvertieren Sie nicht wild drauflos. Im Prinzip könnten Sie die alten Dateiformate auch so lassen, siehe auch den Schlusssatz dieses Artikels. Word, Excel usw. können mit diesen Formaten nach wie vor bestens umgehen.

Dennoch haben die alten Office-Dateiformate mit Endungen wie *.doc, *.xls und *.ppt einige Nachteile. Die drei augenfälligsten: Erstens lässt sich bei den alten Formaten anhand des Dateityps nicht sagen, ob ein potentiell gefährliches Makro drinsteckt. Das erhöht das Gefühl der Unsicherheit beim Öffnen von Files. Zweitens enthalten die neueren Office-Versionen (ab Office 2007) einige Funktionen und Gestaltungsmittel, deren Ergebnisse Sie nur in den neuen Office OpenXML-Dateiformaten (*.docx, *.xlsx usw.) speichern können. Drittens sind die Dateien in den neuen Formaten meist viel kleiner. Sie benötigen also auf der Festplatte weniger Platz.

Lösung: Theoretisch könnten Sie natürlich jede Datei einzeln öffnen und konvertieren. Etwa in Word 2013 können Sie übers Menü Datei bei «Kompatibilitätsmodus» auf Konvertieren sowie OK klicken und danach die Datei speichern. Aber diese einzeln zu öffnen dauert eben doch etwas lange.

Schneller gehts mit einem Hilfsprogramm. Es kann bis zu 15 Dateien gleichzeitig konvertieren – und zwar aus dem Windows-Explorer heraus.

Laden Sie den b2xtranslator von dieser Webseite herunter:

https://sourceforge.net/projects/b2xtranslator/files/b2xtranslator/

Klicken Sie hierzu dort auf Link Download b2xtranslator_setup_r649.msi (948.2 kB) und speichern Sie die Datei «b2xtranslator_setup_r649.msi» in Ihrem Downloadordner. Starten Sie die Installation per Doppelklick. Im ersten Dialog klicken Sie auf Next. Im zweiten könnten Sie wählen, ob jeder Nutzer dieses PCs das Tool benutzen darf («Everyone») oder nur Sie selbst bzw. nur Ihr aktueller Benutzeraccount («Just me»). Erlauben Sie das ruhig «Everyone» und klicken Sie auf Next.