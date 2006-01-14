Schriftgrösse einer Dropdown-Liste in Excel ändern?

Die Schriftgrösse einer Dropdown-Liste lässt sich leider nur per VBA verändern. Sie können jedoch die Schrift rund um das Dropdown-Feld herum (bzw. vom gesamten Tabellenblatt) kleiner formatieren, und dann den Zoom der Gesamtansicht erhöhen. Auf diese Weise wird auch die Schrift im Dropdown-Feld grösser dargestellt.