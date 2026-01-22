Schutz für alle Geräte

Disclaimer: Dieser Artikel wurde im Dezember 2025 in der PCtipp Printausgabe zuerst veröffentlicht. Preise und weitere Details können sich geändert haben.

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Eine aktuelle, umfassende Sicherheits-Suite gehört zur unverzichtbaren Grundausstattung eines jeden vernetzten Geräts, sei es der klassische PC, das Smartphone oder das Tablet. Die einzelnen Sicherheits­module und Tools dienen als digitales Frühwarnsystem und schlagen sofort Alarm, wenn Viren, Erpressungs-Trojaner oder andere Malware versuchen, die Kontrolle über das System zu übernehmen.

Die Gefahren sind vielfältiger denn je, wobei besonders die Entwicklung der zunehmenden Nutzung von künstlicher Intelligenz (KI) durch Cyberkriminelle in den Fokus rückt. KI-gestützte Angriffe können Phishing-Mails in perfekter Grammatik und individuellem Stil erstellen, um die Glaubwürdigkeit massiv zu erhöhen. Auch Deepfake-Videos und Audiodateien, die zur Identitätsfälschung dienen, gewinnen an Bedrohung.

Zu den gefährlichsten Fehlern, die Anwender begehen, zählt nach wie vor das unbedachte Klicken auf bösartige Links in E-Mails, SMS oder auf Social-Media-Plattformen sowie das Herunterladen von scheinbar harmloser Software aus unsicheren Quellen. Weitere kritische Fehler sind die Vernachlässigung von regelmässigen Software- und System-Updates sowie die Verwendung desselben Passworts für mehrere Dienste.

Die Hersteller von Sicherheits-Software reagieren auf diese Bedrohungslage, indem sie ihre Lösungen für verschiedene Plattformen anbieten: Lizenzen und Programme sind in der Regel sowohl für Windows-PCs und macOS-Computer als auch für Android- und iOS-Smartphones verfügbar. Sie bieten diverse Module zum Schutz an. Dazu gehören der klassische Echtzeit-Virenschutz und Firewall-Schutz, der Schutz vor Erpressungs-Software (Ransomware), Anti-Phishing-Technologien sowie sichere Browser für Bankgeschäfte und Onlineshopping.

Gerade die Schnittstellen zwischen den Geräten erweisen sich als besonders schutzbedürftig: Ein unwissentlicher Transfer von Schad-Software kann beispielsweise über ein mit dem PC verbundenes Handy erfolgen, das zuvor eine infizierte Datei aus einem E-Mail-Postfach heruntergeladen hat. Das E-Mail-Postfach ist durch Spam- und Anti-Phishing-Filter deshalb besonders zu schützen. Hier setzen moderne Suiten stark auf die vorausschauende Analyse.

Auch die Hersteller von Sicherheits-Software nutzen KI zunehmend, um ihre eigenen Module zu stärken. KI-basierte Engines erkennen etwa verdächtige Verhaltensmuster von Programmen (Verhaltensanalyse), die noch keine bekannten Virensignaturen aufweisen (Zero-Day-Exploits). Zudem kommt KI im Betrugsschutz zum Einsatz, um Scam-Anrufe und Phishing-Nachrichten in Echtzeit zu identifizieren und zu blockieren. Der Identitätsschutz profitiert ebenfalls von KI, indem er das Darknet und öffentliche Foren auf gestohlene persönliche Daten überwacht.

Die Kriterien

Zu den Grundvoraussetzungen einer jeden Sicherheits-Software zählen die reibungslose Installation sowie die direkt daran anschliessende, schnelle Aktualisierung der Virensignaturen. Diese bilden die Stützen für ein von Beginn an stabiles und sicheres System. Eine einfache Bedienung und eine transparente Struktur sind unerlässlich. Ein systemweiter Virenscan muss sich mit nur einem Klick starten lassen. Die Update-Funktion der Suite soll schnell und einfach zu finden sein.

Das Grundgerüst jeder Sicherheitslösung bilden Viren- und Phishing-Schutz, eine Firewall sowie ein Spam-Filter. Funktionen wie Kindersicherung, sicherer Zahlungsverkehr, Schutz beim Onlineshopping, Webcam-Überwachung, Identitätsschutz und ein VPN-Modul sind bei Top-Suiten Usus.