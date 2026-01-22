Sicherheits-Suiten
Schutz für alle Geräte
Disclaimer: Dieser Artikel wurde im Dezember 2025 in der PCtipp Printausgabe zuerst veröffentlicht. Preise und weitere Details können sich geändert haben.
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Eine aktuelle, umfassende Sicherheits-Suite gehört zur unverzichtbaren Grundausstattung eines jeden vernetzten Geräts, sei es der klassische PC, das Smartphone oder das Tablet. Die einzelnen Sicherheitsmodule und Tools dienen als digitales Frühwarnsystem und schlagen sofort Alarm, wenn Viren, Erpressungs-Trojaner oder andere Malware versuchen, die Kontrolle über das System zu übernehmen.
Die Gefahren sind vielfältiger denn je, wobei besonders die Entwicklung der zunehmenden Nutzung von künstlicher Intelligenz (KI) durch Cyberkriminelle in den Fokus rückt. KI-gestützte Angriffe können Phishing-Mails in perfekter Grammatik und individuellem Stil erstellen, um die Glaubwürdigkeit massiv zu erhöhen. Auch Deepfake-Videos und Audiodateien, die zur Identitätsfälschung dienen, gewinnen an Bedrohung.
Zu den gefährlichsten Fehlern, die Anwender begehen, zählt nach wie vor das unbedachte Klicken auf bösartige Links in E-Mails, SMS oder auf Social-Media-Plattformen sowie das Herunterladen von scheinbar harmloser Software aus unsicheren Quellen. Weitere kritische Fehler sind die Vernachlässigung von regelmässigen Software- und System-Updates sowie die Verwendung desselben Passworts für mehrere Dienste.
Die Hersteller von Sicherheits-Software reagieren auf diese Bedrohungslage, indem sie ihre Lösungen für verschiedene Plattformen anbieten: Lizenzen und Programme sind in der Regel sowohl für Windows-PCs und macOS-Computer als auch für Android- und iOS-Smartphones verfügbar. Sie bieten diverse Module zum Schutz an. Dazu gehören der klassische Echtzeit-Virenschutz und Firewall-Schutz, der Schutz vor Erpressungs-Software (Ransomware), Anti-Phishing-Technologien sowie sichere Browser für Bankgeschäfte und Onlineshopping.
Gerade die Schnittstellen zwischen den Geräten erweisen sich als besonders schutzbedürftig: Ein unwissentlicher Transfer von Schad-Software kann beispielsweise über ein mit dem PC verbundenes Handy erfolgen, das zuvor eine infizierte Datei aus einem E-Mail-Postfach heruntergeladen hat. Das E-Mail-Postfach ist durch Spam- und Anti-Phishing-Filter deshalb besonders zu schützen. Hier setzen moderne Suiten stark auf die vorausschauende Analyse.
Auch die Hersteller von Sicherheits-Software nutzen KI zunehmend, um ihre eigenen Module zu stärken. KI-basierte Engines erkennen etwa verdächtige Verhaltensmuster von Programmen (Verhaltensanalyse), die noch keine bekannten Virensignaturen aufweisen (Zero-Day-Exploits). Zudem kommt KI im Betrugsschutz zum Einsatz, um Scam-Anrufe und Phishing-Nachrichten in Echtzeit zu identifizieren und zu blockieren. Der Identitätsschutz profitiert ebenfalls von KI, indem er das Darknet und öffentliche Foren auf gestohlene persönliche Daten überwacht.
Die Kriterien
Zu den Grundvoraussetzungen einer jeden Sicherheits-Software zählen die reibungslose Installation sowie die direkt daran anschliessende, schnelle Aktualisierung der Virensignaturen. Diese bilden die Stützen für ein von Beginn an stabiles und sicheres System. Eine einfache Bedienung und eine transparente Struktur sind unerlässlich. Ein systemweiter Virenscan muss sich mit nur einem Klick starten lassen. Die Update-Funktion der Suite soll schnell und einfach zu finden sein.
Das Grundgerüst jeder Sicherheitslösung bilden Viren- und Phishing-Schutz, eine Firewall sowie ein Spam-Filter. Funktionen wie Kindersicherung, sicherer Zahlungsverkehr, Schutz beim Onlineshopping, Webcam-Überwachung, Identitätsschutz und ein VPN-Modul sind bei Top-Suiten Usus.
Die getesteten Security-Suiten
- Bitdefender Total Security
- Eset Home Security Ultimate
- F-Secure Internet Security
- G Data Total Security
- Kaspersky Premium
- Surfshark One
- Norton 360 Advamced
Die EinzeltestsWir haben die Programme der Sicherheitsanbieter bezüglich ihrer Schutzqualität, Bedienung und Ausstattung getestet. Sämtliche sieben Hersteller bieten Lizenzen und Programme für PCs und Smartphones an. Im Fokus dieser Analyse stehen die umfangreichen Windows-Versionen.
Um die Schutzqualität der sieben Sicherheits-Suiten zu vergleichen, stützt sich der PCtipp auf die aktuellen Resultate der beiden unabhängigen Testlabors AV-Test und AV-Comparatives. Es ist wichtig zu betonen, dass diese Tests eine Momentaufnahme darstellen, aber auch zeigen, wenn ein Hersteller der Security-Suite nicht in einem Test abfällt, sondern kontinuierlich sehr gute Erkennungsraten liefert. Die Tests der unabhängigen Labore umfassen in der Regel den Schutz gegen sogenannte Zero-Day-Malware-Angriffe, die über bösartige Webseiten und E-Mails erfolgen sowie die Erkennungsqualität von weitverbreiteter Malware. Zusätzlich wird die Effektivität der Webseiten-Prüffunktion der Sicherheits-Suiten kontrolliert.
Bitdefender Total Security
Bitdefenders Total Security schützt vor Malware-Angriffen und Ransomware, während die Software sparsam mit den Computerressourcen umgeht. Die Inbetriebnahme ist innert sechs Minuten erledigt, die Aktualisierung der Signaturen erfolgt automatisch. Der Startbildschirm ist übersichtlich in Kachelform aufgebaut. Genutzt werden Ampelfarben zur Gefahrenanzeige. Der Anwender findet Buttons wie Quick-Scan, Systemscan, VPN oder Safepay. Die Suite bietet einen abgeschirmten Bereich fürs Onlineshopping.
Eine durchdachte Funktion ist die Schnellaktion neben dem Bezahlmodul, die sich per Klick hinzufügen lässt, etwa für den Passwortmanager. Ein weiteres nützliches Feature ist Bitdefender Anti-Theft, mit dem ein gestohlener Laptop geortet und gesperrt werden kann.
Der erste Systemscan dauerte knapp 11 Minuten, der zweite Durchgang des Scanners war in rund 7 Minuten erledigt. Das geht bei anderen Lösungen schneller.
Bitdefender erreichte bei der Untersuchung der Schutzwirkung die Top-Wertung.
Fazit: Bitdefenders Total Security präsentiert sich als vielseitige Suite mit zahlreichen Funktionen. Das Kacheldesign ermöglicht eine schnelle Navigation.
F-Secure Internet Security
F-Secures Internet-Security-Suite bietet ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Sicherheitslösung umfasst ausser den «klassischen» Features wie dem Geräte- und Betrugsschutz, einen Werbeblocker, einen Shopping- und Bankingschutz sowie erweiterte Funktionen. Ein VPN- und ein ID-Überwachungsmodul sind zum Beispiel ebenfalls integriert. Letzteres spürt «abgegriffene» Benutzerdaten des Anwenders respektive Datenlecks im Web und auf Social-Media-Kanälen auf.
Die Sicherheits-Software schützt bis zu fünf PCs, Handys, Tablets oder Laptops. Die Schutzwirkung ist hervorragend, was sich in der Top-Note von sechs Punkten bei AV-Test widerspiegelt. Die Installation ist in nur 2 Minuten schnell erledigt. Der erste systemweite Komplett-Scan nach dem Auffrischen der Signaturen nahm knapp 10 Minuten in Anspruch. Beim zweiten Durchlauf beschleunigte er sich bei der Sicherheits-Suite auf nur noch ca. 2 Minuten.
Fazit: Bei F-Secures Internet-Security handelt es sich um eine einfach aufgebaute Lösung, die konsequent gegen Malware vorgeht. Die Anwendung überzeugt beim Tempo, der Bedienung und der Ausstattung.
Testsieger
Eset Home Security UltimateDie Ultimate-Version des Security-Herstellers Eset wartet mit spannenden Funktionen auf, darunter das Multithread-Scannen, ein verbesserter Webcam- und Identitätsschutz und der innovative Folder-Guard. Letzterer ermöglicht die Erstellung geschützter Ordner, die weder verändert noch gelöscht werden können, wodurch sie effektiv vor Ransomware und anderer Schad-Software sicher sind. Der Identitätsschutz sucht aktiv im Darknet, in Chatrooms und Blogs nach Datenlecks und informiert den Nutzer bei gefundenen persönlichen Informationen. Das Multithread-Scanning verteilt die Suche nach Schad-Software effizient auf die vorhandenen Prozessoren des Computers. Die Installation der Home Security Ultimate von Eset war in weniger als zwei Minuten abgeschlossen. Der erste Systemscan sowie das Update auf die aktuellen Virensignaturen nahmen noch rund fünf Minuten in Anspruch. Der zweite Scandurchlauf raste in weniger als einer Minute durch unseren Datenpark. Das ist sehr schnell. Esets Software gehört zu den flinksten. Das Startmenü der Eset-Suite ist übersichtlich. Auf der linken Seite sind die Menüpunkte wie Übersicht, Computer-Scan, Update und Einstellungen tabellarisch angeordnet. Die Untermenüs sind sauber programmiert und verzichten auf verschachtelte Optionen. Bei der Schutzwirkung erreichte die Ultimate-Version in unabhängigen Tests Bestnoten, besonders beim Schutz gegen Zero-Day-Malware aus dem Netz und bei der Erkennung weitverbreiteter Schad-Software. Fazit: Esets Sicherheits-Suite Home Security Ultimate bietet eine herausragende Schutzwirkung und scannt sehr schnell. Die einfach zu bedienende Software überzeugt als umfassendes Sicherheitspaket.
G Data Total Security
Der deutsche Sicherheitsexperte G Data verspricht mit seiner Suite nichts weniger als die «Maximale Sicherheit all Ihrer Geräte». Die Sicherheitslösung umfasst neben den grundlegenden Modulen für Onlinebanking und -Shopping (BankGuard), einem E-Mail-Schutz und dem Schutz gegen Erpressertrojaner auch eine Kindersicherung, eine Backupoption, einen Passwortmanager und eine Zugriffskontrolle für USB-Geräte. Punkto Virenschutz wird gleich doppelt gemoppelt: Ausser der DeepRay-Technologie (einer im Programm integrierten Analyse-Software auf KI-Basis) kommt die sogenannte Beast-Engine zum Einsatz, die ebenfalls digitale Schädlinge eliminieren soll.
Im Test des unabhängigen AV-Comparatives-Institutes erreichte die Suite mit dieser Doppelstrategie die maximalen Punkte bei der Untersuchung der Schutzwirkung.
Die Inbetriebnahme ist mit sechseinhalb Minuten gemächlich. Der erste Systemscan benötigte mit beiden Virenscannern 11:25 Minuten. Den zweiten Durchgang absolvierte das Duo in schnellen 2:24 Minuten.
Fazit: G Data Total Security ist eine Sicherheitslösung mit ordentlichem Scantempo und guter Schutzqualität. Die Vielzahl der Funktionen macht die Suite etwas überladen.
Kaspersky Premium
Kasperskys Sicherheits-Suite Premium wird als jährliches Abonnement angeboten. Wichtig ist hierbei der Hinweis, dass sich die Lizenz nach Ablauf automatisch erneuert und deshalb bei Nichtinteresse aktiv gekündigt werden muss. Die Installation der Suite benötigt lediglich dreieinhalb Minuten, wonach die Software sofort einsatzbereit ist. Im Installationsprozess wird der Anwender gefragt, ob er den VPN-Client sowie den Passwortmanager mitinstallieren möchte. Die anschliessende Aktualisierung der Virensignaturen verlief im Test rasch und war innerhalb einer halben Minute erledigt.
Die Benutzeroberfläche präsentiert sich in tabellarischer Form, ist aufgeräumt und intuitiv bedienbar. Sie bietet zahlreiche praktische Funktionen wie einen spezialisierten Schutz für Banking, Shopping und Bezahldienste.
Beim Tempotest nahm die Schnelle Untersuchung beim ersten Mal 4 Minuten und 10 Sekunden in Anspruch, wohingegen sich die Scanzeit beim zweiten Durchlauf auf knapp 1:30 Minuten reduzierte.
Fazit: Mit seiner Premium-Suite präsentiert Kaspersky eine einfach zu bedienende Sicherheits-Software. Diese überzeugt mit einer zuverlässigen Schutzwirkung.
Preistipp
Surfshark OneMit Surfshark betritt ein noch «junger» Anbieter von Sicherheitslösungen die Bühne, dessen One-Suite jedoch eine beachtliche Schutzwirkung vorweist. Das Paket, das maximal fünf Windows-, macOS- oder auch Android-Geräte abdecken kann, integriert unter anderem einen VPN-Dienst, Malware-, Phishing-, Geräte-, Webcam- und Identitätsschutz, einen Werbeblocker und einen Datenleckscanner. Die Installation der Suite ist innert drei Minuten abgeschlossen, gefolgt von der Aktualisierung der Virensignaturen. Das Startmenü ist intuitiv in drei Bereiche unterteilt: Links finden sich Buttons für das VPN und das Schutzmodul, in der Mitte können Anwendungen wie Echtzeitschutz oder Scans direkt gestartet werden und ganz rechts wird der aktuelle Status der Sicherheit angezeigt. Die Suite arbeitet sehr zuverlässig und erreichte in aktuellen AV-Test-Prüfungen die Höchstpunktzahl von sechs Punkten bei der Schutzwirkung. Lobenswert! Eine Spezialität unseres Preistipps ist das bereits erwähnte VPN-Modul, bei dem der Hersteller seine grosse Erfahrung ausspielt: Über 3000 Server in mehr als 100 Ländern stehen dem Anwender zur Verfügung. Die Funktion einer statischen IP-Adresse ist dabei ein nützliches Mittel, um Verbindungen zu Streaming-Diensten herzustellen, die versuchen, VPN-Verkehr zu unterbinden. Das Scantempo ist beachtlich: Nach 4:40 Minuten im ersten Durchgang waren es beim zweiten nur noch 1:27 Minuten. Fazit: Mit seiner One-Suite beweist Surfshark seine Kompetenz. Die Software hat eine hervorragende Schutzwirkung, eine exzellente VPN-Lösung und einen sehr fairen Abo-Preis.
Norton 360 Advanced
Nortons 360 in der Advanced-Variante setzt Massstäbe in punkto Geräteanzahl, denn sie schützt bis zu zehn Endgeräte gleichzeitig. Ihre Stärken spielt die im Abonnement erhältliche Suite bei den Schutzmodulen und dem Scan-Tempo aus. Während der erste Durchlauf unserer 750 000 Objekte mit knapp 6 Minuten eher gemächlich war, absolvierte die Software den zweiten in 58 Sekunden.
Auch die Benutzerfreundlichkeit ist ein Pluspunkt: Die Inbetriebnahme inklusive des Updates der Virensignaturen, das während der «erweiterten Installation» gleich eingespielt wird, ist in zügigen 4:30 Minuten erledigt. Das Sicherheitspaket beinhaltet Grundmodule wie den Schutz beim Onlinebanking und Webshopping, eine Kindersicherung, eine Webcam-Überwachungsfunktion und eine VPN-Lösung.
Verbesserungen gibt es bei der Identitätswiederherstellung, dem Diebstahl des Portemonaies sowie beim Social Media Monitoring. Letzteres überwacht Social-Media-Kanäle auf mögliche Kontoübernahmen, riskante Aktivitäten oder unangemessene Inhalte.
Hervorzuheben sind auch die Bestwerte, welche die Norton-360-Suite bei beiden unabhängigen Testlabors mit der maximal erreichbaren Punktzahl erzielte.
Fazit: Norton 360 Advanced ist eine prima Sicherheits-Software mit hoher Schutzqualität und vielen Lizenzen. Schade: Der Abo-Dienst erfordert eine aktive Kündigung, um eine Verlängerung zu verhindern.
Tipps, Testübersicht und Fazit
Software-Tipp: NordVPN
Die VPN-Lösung NordVPN sichert die IP-Adresse des Anwenders ab, indem sie den gesamten Datenverkehr durch einen verschlüsselten Tunnel über einen Server in einem Land der Wahl leitet. Dies schützt die Onlineprivatsphäre und verhindert, dass der Internetdienstanbieter, Werbetreibende oder staatliche Stellen die Online-Aktivitäten verfolgen können.
NordVPN wartet dazu mit enorm vielen Servern in zahlreichen Ländern auf, was es dem Nutzer ermöglicht, geografische Beschränkungen zu umgehen und auf Inhalte zuzugreifen, die in seinem eigenen Land möglicherweise nicht verfügbar sind, wie Streaming-Dienste oder regionale Webseiten. Die Double-VPN-Funktion von NordVPN erhöht die Sicherheit weiter, indem der Internetverkehr über zwei separate VPN-Server geleitet und zweimal verschlüsselt wird.
Die Bedrohungsschutz-Funktion blockiert Tracker, Werbung und schädliche Webseiten in Echtzeit und scannt heruntergeladene Dateien auf Malware.
Fazit: NordVPN ist eine exzellente Ergänzung zu jeder Security-Suite. Davon profitieren Anonymität und Sicherheit und der digitale Fussabdruck wird minimiert.
Hinweis: Viele weitere praktische Tipps rund ums Thema VPN lesen Sie im Heft 01/26 ab S. 14.
Fazit: Ohne Schutz geht es nicht
Cyberkriminelle entwickeln ihre digitalen Schädlinge kontinuierlich weiter und benutzen vermehrt KI-Tools, um Angriffe zu personalisieren. Ein unverzichtbares Gegenmittel gegen solche dreisten Angriffe ist und bleibt eine aktuelle Sicherheits-Software. Sie bietet dem Anwender einen tiefgreifenden Schutz.
Die in diesem Test befindlichen Hersteller haben ihre Hausaufgaben erledigt. Ihre Suiten sichern und schützen die Identität bis hin zu den Social-Media-Konten. Zwei, denen dies besonders gut gelingt, sind Eset und Surfshark. Testsieger Eset glänzt mit seiner Ultimate-Version in allen relevanten Schutzmodulen. Besonders hervorzuheben sind der Identitätsschutz und die exzellente Malware-Erkennung.
Unser Preistipp Surfshark One sammelt Pluspunkte durch die leistungsstarke VPN-Lösung, um die eigene IP-Adresse zu verschleiern und so einen sicheren Internetzugang zu gewährleisten.
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