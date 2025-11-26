Sechs Computer-Tricks, die jeder kennen sollte

Einige von uns benutzen den Computer tagtäglich. Dabei wollen wir auch möglichst effizient sein. Ob wir alle SSDs brauchen, um schneller zu sein, muss der Chef der Firma wissen. Wenn Sie in diesem Fall auf einmal schneller arbeiten sollten, wäre es Zeit für eine Lohnerhöhung. Aber Spass beiseite. Es gibt noch viele Tricks, die auch fortgeschrittene Anwender nicht beherrschen, uns aber den PC-Alltag extrem erleichtern. Wir könnten jetzt bei Windows beginnen, uns nur auf Browser-Tipps beschränken und irgendwo bei macOS aufhören. Die Liste wäre unendlich lang – daher wollen wir Ihnen diese Tipps lieber häppchenweise servieren.

«Patzer» zurückspulen

Es klingt zwar langweilig, aber einige der wichtigsten Tastenkombinationen müssen Ihnen wirklich in Fleisch und Blut übergehen. Ein paar Geheimtipps:

Geschlossenen Browser-Tab wieder hervorbringen: Wenn Sie wieder zu einem Browser-Tab zurückkehren möchten, den Sie soeben geschlossen haben, drücken Sie einfach die Tastenkombination Ctrl+Shift+T (bei Mac: CMD+Shift+T).