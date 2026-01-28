Anzeige
Anzeige
Anzeige
gaby-salvisberg.jpg
Gaby Salvisberg
28. Jan 2026
Lesedauer 4 Min.

Tipps fürs Tippen

Sechs schnelle Tipps, wenn Ihre Tastatur streikt

Wenn die PC-Tastatur keinen Wank mehr macht, ist die Not gross! Mit diesen Tipps rappelt sich diese oft schnell wieder auf.
© (Quelle: Archiv)

Ohne Maus lässt sich je nach Tastenkürzel-Gedächtnis zur Not noch arbeiten. Viele der Tipps in diesem schon älteren Artikel funktionieren auch heute noch: «Notfall-Guide: Mauslos oder im Blindflug». Aber wenn es die Tastatur ist, die nicht funktioniert, ist an Arbeit kaum mehr zu denken.

Hinweis: In dieser Tippstrecke geht es nicht um einzelne Tasten, die auf der Tastatur nicht reagieren oder – ganz im Gegenteil – sogar klemmen. Denn bei diesem Symptom dürfte ein Hardwaredefekt vorliegen, der einen Neukauf des Keyboards erfordert. Auch eine falsche Tastaturbelegung wird hier nicht behandelt.

Wenn aber die Tastatur quasi von einem Moment auf den anderen nicht mehr reagiert, könnten die Ursachen softwaretechnischer Natur sein. Und sind nicht selten mit wenigen Handgriffen behoben.

Tipp 1: Stecker prüfen

Sofern es sich um eine extern (via USB) angeschlossene Tastatur handelt, prüfen Sie, ob sie am korrekten Anschluss angestöpselt und ob der Stecker ganz eingesteckt ist.

Tipps 2: Computer neu starten

So banal es klingt, so oft hilft es tatsächlich, auch in Kombination mit den anderen hier erwähnten Tipps. Starten Sie den PC neu. Wenn die Maus noch funktioniert, klicken Sie auf Start/Ein/Aus/Neu starten. Falls Sie aufgrund des Tastaturausfalls schon auf dem Anmeldeschirm festhängen, benutzen Sie dort das Ein-Aus-Symbol, oft z. B. unten rechts zu finden. Auch dies sollte Ihnen einen Weg zum Neustart bieten.

Tipp 3: Anderen USB-Anschluss (ohne Dock!) probieren

Die meisten PCs und Notebooks haben mehrere USB-Anschlüsse. Stöpseln Sie die Tastatur einmal probehalber an einem anderen Anschluss ein. Starten Sie den Computer neu.

Wichtig: Falls Ihre Tastatur nicht direkt am Computer hängt, sondern an einem Adapter, an einem USB-Hub oder an einem Dock, dann stöpseln Sie diese besser direkt am PC oder Laptop ein. Die Autorin hat schon mehrere «abgestürzte» Docks und USB-Hubs gesehen, die zu solchen Symptomen führten.

Tipp 4: Bildschirmtastatur hilft beim Lösen des Problems

Falls Sie sich zur Lösung des Problems einloggen müssen, brauchen Sie natürlich eine Tastatur. Nur doof, wenn genau jene das Problem darstellt. Halten Sie auf dem Anmeldeschirm nach einem Tastatursymbol Ausschau, über welches sich eine Bildschirmtastatur aufrufen lässt. Damit können Sie alle fällige Passwort- oder PIN-Eingaben dennoch vornehmen, einfach durch Anklicken der einzelnen Zeichen.

Tipp 5: Treiber neu installieren

Bei der Inbetriebnahme eines PCs ist der Tastaturtreiber normalerweise vorinstalliert. Manchmal kommt es aber vor, dass dieser sich verheddert. Ohne Tastatur – sprich: nur per Maus – kommen Sie wie folgt in den Geräte-Manager: Öffnen Sie den Windows-Explorer. Klicken Sie mit rechts auf Dieser PC. Wählen Sie im Kontextmenü den Befehl Verwalten. Anschliessend öffnet sich die Computerverwaltung, unter anderem mit dem Geräte-Manager.

Ein Deinstallieren der Tastatur-Treiber kann das Problem lösen

 © Quelle: PCtipp.ch

Dort angekommen, klappen Sie recht weit unten den Zweig Tastaturen auf. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf jede der aufgelisteten Tastaturen und wählen Sie Gerät deinstallieren. Sobald alle Tastaturen «deinstalliert» sind, starten Sie Ihren PC neu. Jetzt sollte Windows diese wieder finden und mit dem korrekten Treiber neu installieren.

Tipp 6: Problembehandlung

Der letzte Tipp ist Microsofts eigener Lösungsweg. Gehen Sie zu Start/Einstellungen/System/Problembehandlung/Andere Problembehandlungen. Hier finden Sie auch eine Problembehandlung für die Tastatur. Klicken Sie dahinter auf Ausführen und folgen Sie dem Assistenten durch den Vorgang.

Inhalt

Kommentare

Tastatur Windows 10 Windows 11 Windows & PC
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

News
Samsung: Mit dem Headset gegen die Reisekrankheit
Mit der kostenlosen Hearapy App von Samsung können Menschen, die unter der Reisekrankheit leiden, die Kopfhörer Galaxy Buds4 Pro einsetzen, um einen Ton zu erzeugen, der das Gleichgewichtssystem im Innenohr stimuliert und so die Beschwerden lindern soll.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
1. Apr 2026
Mehr erfahren
News
Cyberbedrohungslage in der Schweiz bleibt hoch
Der Halbjahresbericht des Bundesamtes für Cybersicherheit (BACS) beschreibt die relevanten Vorfälle und Entwicklungen im Kontext der Cyberbedrohungen gegen die Schweiz und international im zweiten Halbjahr 2025. Die Angriffe werden gezielter und komplexer.
4 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
31. Mär 2026
Mehr erfahren
Zu sehen ist auf dem Bild das neuste Nothing-Handy phone 4a pro
Tests
Mittelklasse deluxe
Smartphone Nothing Phone (4a) pro im PCtipp-Test
Das Nothing-Smartphone 4a pro ist nicht nur ein günstiges Mittelklasse-Handy. Auch leistungsseitig und punkto Bedienung setzt es Massstäbe. Der PCtipp-Test zeigt alle Vorzüge.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
Daniel Bader
1. Apr 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Praxis
Windows-Pflege
CCleaner: ja oder nein?
Die Wartungs-Software CCleaner hält sich seit Jahren und ist bei vielen Anwendern beliebt. Doch braucht es dieses Tool heute noch? Und wenn ja, welche Version empfiehlt sich – die Free-Variante oder die kostenpflichtige Pro-Fassung?
6 Minuten
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
25. Mär 2026
Praxis
Mail-Tipps
14 Tricks für Gmail
Googles Mail-Software Gmail kann viel mehr, als nur E-Mails anzuzeigen. Mit den richtigen Einstellungen wird Ihr Posteingang schneller, aufgeräumter – und verzeiht sogar peinliche Sende-Fehler. Unsere 14 Tricks machen Gmail auf dem PC noch effizienter.
8 Minuten
NMGZ-Portraits-Website.png
Pascal Scherrer
24. Mär 2026
Praxis
Fünf tolle Tricks für Firefox
Fünf clevere Tricks für deutlich mehr Spass mit Firefox.
1 Minute
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
30. Mär 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare