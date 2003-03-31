Senkrechter Text in Word

Um das Textfeld zu formatieren, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Rand des Texfeldes und wählen den entsprechenden Punkt im Menü aus. Dies ist vorallem dann wichtig, wenn das senkrechte Wort mitten im Text stehen soll. Das können Sie auf der Registerkarte "Layout" einstellen. Soll das Textfeld keinen Rahmen haben, finden diese Einstellung in "Farben und Linien".