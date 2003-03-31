31. Mär 2003
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Senkrechter Text in Word
Wie kann ich in Word XP ein ganzes Wort senkrecht schreiben? Der Punkt «Textrichtung» ist zwar im Menü «Format» aufgeführt, aber nicht aktiv und kann somit nicht angewählt werden.
Senkrecht schreiben in Word? Kein Problem.
Verwenden Sie ein Textfeld und schreiben Sie das zu drehende Wort oder den Satz dort hinein.
Um das Textfeld zu formatieren, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Rand des Texfeldes und wählen den entsprechenden Punkt im Menü aus. Dies ist vorallem dann wichtig, wenn das senkrechte Wort mitten im Text stehen soll. Das können Sie auf der Registerkarte "Layout" einstellen. Soll das Textfeld keinen Rahmen haben, finden diese Einstellung in "Farben und Linien".
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