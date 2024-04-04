Hosting-Server
Der Server macht den Unterschied
Disclaimer: Dieser Artikel erschien in der Printausgabe 2/24 des PCtipp. Die Preise können sich mittlerweile geändert haben.
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Einen Webserver einzurichten, in Betrieb zu nehmen und in regelmässigen Abständen zu warten, ist nicht einfach und kann eine Menge Zeit in Anspruch nehmen. Einfacher ist es, auf ein Serverangebot eines Providers zurückzugreifen – am besten in Form eines All-in-One-Hosting-Pakets. Damit lässt sich im Handumdrehen eine Webseite aufbauen – sei als Blog oder professioneller Firmenauftritt. Aber auch hier lauern Fallstricke – vor allem für Einsteiger. Denn die Auswahl an Serverangeboten ist riesig und umfasst viele Lösungen: Es gibt virtuelle, dedizierte, Shared- oder Flex-Server. PCtipp zeigt, nach welchen Kriterien kleine und mittlere Unternehmen die Auswahl treffen sollten.
Leistung ist das A und O
Wenn man eine einfache Webseite betreibt, zum Beispiel einen Blog oder eine Infoseite, die nur gelegentlich erneuert wird, müssen an Leistung und Tempo des Webservers keine allzu grossen Anforderungen gestellt werden. In diesem Fall ist bereits ein günstiges Einstiegsangebot des Providers eine gute Wahl. Sind allerdings von Anfang an Tempo, Flexibilität beim Programmieren, eine hohe Sicherheit und ein guter Support wichtig, sollte man nach einer der weitreichenderen Lösungen mit spezialisierter Business-Hosting-Ausrichtung und leistungsfähigeren Webservern Ausschau halten. Vielfach werden dabei Garantien zur Leistung oder Verfügbarkeit gegeben. Weiteres Zünglein an der Waage: Setzen Sie eine bestimmte Software oder Applikation ein, die auf dem Webserver laufen muss? Hier bedarf es einer Vorabanalyse der Software. Für einige PHP-Skripts wird beispielsweise vorausgesetzt, dass eine gewisse Version von PHP auf dem Server im Einsatz ist. Ebenso im Vorfeld sollte geklärt werden, wie auf die Webseite zugegriffen wird. Gerade eine verschlüsselte Verbindung beim Hochladen zum Server sollte möglichst flexibel sein. Gängige Varianten sind hier «SFTP» und «FTPS».
Ausgewählte Anbieter
- Green.ch: green.ch
- Hostpoint: hostpoint.ch
- hosttech: hosttech.ch
- Webland: webland.ch
Shared-ServerZu Beginn sollte zudem die Art des Webhostings geklärt sein. Shared-Webhosting ist für das Gros der Internetauftritte eine ausreichende Wahl. Viele kleine Unternehmen, Selbstständige und Privatleute nutzen diese Möglichkeit. Wie der Name bereits andeutet, teilt man einen Server mit mehreren Kunden des ausgesuchten Webhosters. Was das konkret bedeutet? Mehrere Kunden nutzen gleichzeitig die Ressourcen des Servers, sprich den Arbeitsspeicher, CPU-Leistungen oder auch den Datenträger. Mittlerweile sind die Technologien so ausgereift, dass Provider auf einem einzigen Shared-Server Dutzende oder gar Hunderte Kunden betreiben können.
Die Vorteile: Solche Hosting-Angebote sind teils erheblich günstiger als die Webhosting-Variante auf einem eigenen Server (siehe nächster Abschnitt). Shared-Angebote gibt es bereits für rund 5 Franken pro Monat.
Sicherheitseinstellung wie die Pflege der Updates oder weiterführende Wartungsaufgaben, das Einspielen neuer Features und Funktionen bis zu Sicherheitsskripts übernimmt der Hoster. Der Anwender muss sich also um keine technischen Details kümmern. Und: Mittlerweile werden Module – zum Beispiel für Shoplösungen – im Baukastenprinzip von den Hostern bereitgestellt.
Die Nachteile: Zwar sind die Technologien ausgreift und haben dank schnellerer Komponenten wie Prozessor oder auch SSD-Datenträgern temposeitig zugelegt, dennoch teilt man eben die komplette Leistung des Servers mit anderen. Der Hoster wird aus Kostengründen natürlich versucht sein, möglichst viele Shared-Webhosting-Kunden auf seinem Server unterzubringen. Das birgt gewisse Sicherheitsrisiken, etwa wenn eine Webseite gehackt wurde. Dann kann unter Umständen auch der komplette Server vom Angriff betroffen sein und in die Knie gehen. Auch die Ressourcenfrage steht im Raum: Zwar dimensionieren gute Webhoster ihre Shared-Server hinreichend gross, dennoch steht den Anwendern nur ein begrenzter Speicherplatz zur Verfügung. Hier sollten Sie vorab abklären, ob viele Fotos oder grosse Videos den Speicherplatz über kurz oder lang sprengen könnten.
Empfehlung: Hostpoint «Managed Flex Server»
Eigener ServerOft ist das Webhosting mit eigenem Server die richtige Wahl, wenn die Webseite aufgrund eines kontinuierlich wachsenden Webshops oder Produktportfolios so stark zugelegt hat, dass der Server mehrere Tausend Besucher am Tag stemmen muss. Dann wird ein Shared-Server aufgrund der beschränkten Ressourcen schnell am Limit laufen.
Eventuell machen auch veränderte Software-Anforderungen den Umzug nötig. Höhere Sicherheitsanforderungen oder die Datenverarbeitung können für Unternehmen ebenfalls ein massgebender Grund sein, einen eigenen Server für die Webseite aufzusetzen.
In jedem Fall: Gut aufgestellte Webhoster bieten ihren Kunden einen reibungslosen Umzug respektive ein einfaches Upgrade von einem Shared-Server auf einen virtuellen, Flex- oder Dedicated-Server an.
Der Unterschied der höherwertigen Serverklassen: Prinzipiell lehnt sich ein virtueller Server (auch als vServer oder als Cloud-Hosting-Service bekannt) an die Funktionen einer Shared-Serverlösung an. Dabei werden allerdings über die Software verschiedene Server unter einem Dach simuliert. Diese werden auf einem Wirt (dem Host-Server) aufgesetzt. Auf einem Host können mehrere virtuelle Server mit unterschiedlichen Betriebssystemen betrieben werden. Somit lassen sich auf einem Host auch mehrere Kunden gleichzeitig einrichten. Die einzelnen virtuellen Server sind klar voneinander getrennt.
Virtuelle Server haben jedoch keinen eigenen physischen Speicher. Ihnen wird eine Datei in der definierten Grösse zugewiesen, in welcher der vServer installiert ist. Auch der Arbeitsspeicher sowie die CPU-Ressourcen sind dem Servertyp virtuell zugeteilt und können so flexibel verändert werden – ein Vorteil, denn zur Neuverteilung ist lediglich ein Neustart des Servers notwendig.
Der Hauptunterschied zwischen Flex-Server und vServer ist die Art der Ressourcenzuweisung. Flex-Server bieten eine dedizierte CPU- und Speicherleistung, während vServer wie bereits erwähnt die Ressourcen eines physischen Servers gemeinsam nutzen. Deshalb sind Flex-Server in der Regel für Anwendungen geeignet, die eine hohe Leistung und Zuverlässigkeit fordern, etwa für Webserver, E-Mailserver oder auch Datenbanken.
Noch eine Stufe weiter gehen Dedicated-Server: Sie stehen exklusiv einem einzigen Kunden zur Verfügung. Dieser erhält folglich die gesamte Leistung und sämtliche Ressourcen der Hardware. Im Normalfall werden die Wartungsaufgaben oder das Beseitigen von technischen Problemen respektive Reparaturarbeiten auch beim Dedicated-Server vom Provider komplett übernommen.
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