«Serveridentität kann nicht überprüft werden» – was jetzt?

Bei gewissen Hostern kann es vorkommen, dass die Mail-App auf dem iPhone (oder dem iPad) ein «Misstrauensvotum» ausspricht, wenn man so will. Dies kann möglicherweise an einem abgelaufenen Zertifikat liegen. Während man unter MacOS das Zertifikat einblenden und überprüfen kann, bietet iOS diese Möglichkeit nicht. Lediglich, wenn man das Mailkonto komplett neu einrichtet, kann man das Zertifikat bestätigen. Es gibt aber den ein oder anderen Trick, wie es auch geht, ohne gleich die komplette Mailbox neu aufzusetzen. Bedenken Sie allerdings, dass Sie sich sicher sein sollten, was die Sicherheit angeht. Auch Zertifikate können gefälscht sein.

Option 1: SSL deaktivieren und gleich wieder aktivieren.