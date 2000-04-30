Shortcut für den Pinsel in Excel (Formatübertragung)

Naja, "sowas" gibt es nicht direkt. Nichts desto trotz können wir Ihnen einen Alternativ-Vorschlag zum Pinsel unterbreiten. Benutzen Sie das Menü in folgender Reihenfolge:

1. BEARBEITEN / KOPIEREN (Wechseln Sie dann zum zu formatierenden Feld)

2. BEARBEITEN / INHALTE EINFÜGEN / FORMATE / OK

Das selbe Ergebnis können Sie auch mit der Tastenkombination:

CTRL+C/ALT+B/N/R/Enter erreichen.