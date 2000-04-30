30. Apr 2000
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Shortcut für den Pinsel in Excel (Formatübertragung)
Ich suche die Tastatur-Kombination für die Formatübertragung (Pinsel). Gibt es sowas überhaupt?
Naja, "sowas" gibt es nicht direkt. Nichts desto trotz können wir Ihnen einen Alternativ-Vorschlag zum Pinsel unterbreiten. Benutzen Sie das Menü in folgender Reihenfolge:
1. BEARBEITEN / KOPIEREN (Wechseln Sie dann zum zu formatierenden Feld)
2. BEARBEITEN / INHALTE EINFÜGEN / FORMATE / OK
Das selbe Ergebnis können Sie auch mit der Tastenkombination:
CTRL+C/ALT+B/N/R/Enter erreichen.
Nun ist natürlich fraglich, ob man dazu noch Shortcut sagen kann, oder ob Sie nicht doch weiterhin den Pinsel für die Formatübertragung benutzen wollen.
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