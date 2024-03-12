Sichere Fotos

Der verfügbare Speicherplatz wird Ihnen gleich angezeigt. Im Menü Fotos-Einstellungen können Sie weitere Optionen festlegen. Da­runter auch die Option zur Speicheroptimierung. Tippen Sie dazu auf Sicherung und scrollen Sie runter zu Sicherungsqualität, Bild 4.

Achtung: Das Google-System funktioniert anders als jenes von Apple. Während Apple die Originale in der iCloud behält und lokal mit kleineren Dateien arbeitet, verkleinert Google die Bilder, um in der Cloud Platz zu sparen. Aktivieren Sie die Platzsparfunktion also nur, wenn Sie mit qualitativ schlechteren Bildern leben können. Wir empfehlen, die Bilder jeweils in Originalqualität zu belassen; so machen Sie keine Abstriche.

Preislich bewegt sich Google an einem ähnlichen Ort wie Apple, wobei das kostenlose Angebot deutlich besser ist: 15 GB gibt es hier. Die zwei nützlichsten Angebote sind auch bei Google 200 GB für 3 Franken, und 2 TB für 10 Franken pro Monat. Das Einstiegsmodell ist etwas anders, hier gibt es 100 GB für 2 Franken, also jeweils das Doppelte wie bei Apple. Bei Google geht es ausserdem noch weiter nach oben. 5 TB kosten 25 Franken pro Monat. Darüber sind weitere Optionen für satte 10, 20 und 30 TB verfügbar, die mit jeweils 50, 100 und 150 Franken monatlich zu Buche schlagen. Gleich wie bei Apple wird auch hier der Speicherplatz zwischen allen Google-Diensten aufgeteilt. Das heisst, neben Fotos und Videos zählen auch E-Mails, Dokumente, Gerätebackups und andere Dienste, die Speicherplatz benötigen. In der Praxis geht jedoch fast der gesamte Speicherplatz für Fotos und Videos drauf – und davon wiederum das meiste für Videos.

Der grosse Dritte: Samsung

Samsung ist schon lange ein Sonderfall. Das eigene Betriebssystem der Koreaner (Tizen) hat sich ausserhalb der TV-Geräte nicht durchgesetzt. So ist der Grosskonzern weiter auf andere Unternehmen angewiesen. Dass Samsung damit nicht besonders glücklich ist, zeigt sich unter anderem darin, wie stark das Unternehmen versucht, seinen Geräten den eigenen Stempel aufzudrücken. Egal, ob auf der Mobile-Hardware mit Android oder auf den Desktop-Devices mit Windows, fast alle Services sind gedoppelt. So kann man trotz Betriebssystem von Google respektive Microsoft fast alles in eigenen Samsung-Applikationen erledigen.