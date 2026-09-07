Sicherheit für Ihr WLAN - PCtipp zeigt wie!

WLAN-Passwort auslesen

Wussten Sie, dass jeder, der Ihr WLAN nutzt, ganz einfach ohne technische Hilfsmittel das WLAN-Passwort auslesen kann? Da nützt es auch nichts, wenn Sie in ein Gerät eines Bekannten das Passwort geheim eintippen. Sobald jemand in Ihrem WLAN eingeloggt ist, kann er das Passwort auslesen. Das geht zum Beispiel über ein Android-Gerät. Dort finden Sie die aktuelle Verbindung zum WLAN. Wie im Beispielbild zu sehen, bietet das Android-System im Dialog an, Bild 4: Tipp, um das Passwort zu teilen. Bei manchen Systemen ist die Funktion unter den erweiterten Einstellungen zu finden. Einmal aktiviert, wird das Passwort im Klartext angezeigt.

Um das zu vermeiden, sollten Sie für Dritte am besten ein Gast-WLAN einrichten. Dort können Sie bei Bedarf auch ohne viel Aufwand das Passwort wechseln. Wie das geht, erfahren Sie unter Gäste-WLAN einschalten.

Ruhezeiten aktivieren

Viele, aber leider nicht alle Router bieten ein Zeitmanagement für das WLAN an. Dabei lässt sich festlegen, dass Ihr Funknetz nur zu bestimmten Zeiten aktiv ist und ansonsten abgeschaltet wird. Die Anbieter empfehlen die Funktion aber nicht im Rahmen der Sicherheit, sondern bezüglich Energiesparen. Doch auch für die Sicherheit lohnt es sich: Auf diese Weise haben Sie die Möglichkeit, Ihr WLAN in der Nacht zu deaktivieren und niemand kann in dieser Zeit darauf zugreifen. Zusätzlich sparen Sie wie erwähnt etwas Strom. Einige im Internet meinen sogar, man würde ohne aktives WLAN besser schlafen.

Bedauerlicherweise kennen nicht alle Router das Zeit- oder Energiemanagement für WLAN (etwa die Sunrise-Box), aber andere bekannte Geräte wie von der Swisscom oder die Fritz!Box lassen die Verwaltung zu. Dabei können Sie für jeden Tag genau einstellen, wie lange das WLAN verfügbar sein soll.

Dazu gehen Sie bei den Einstellungen für Ihren Router in den Bereich WLAN/WLAN-Ruhezeiten oder zu den Energiesparoptionen. Aktivieren Sie dort die Zeitschaltung für WLAN. Bei der Swisscom Box würde sie lauten: Ruhezeiten für WLAN aktivieren …

Stellen Sie ein, wann das WLAN starten und wann es sich wieder abschalten soll – etwa von 6:00 Uhr morgens bis 22:00 Uhr am Abend. Danach genügt ein simpler Klick auf die Schaltfläche Speichern, um die Einstellungen zu übernehmen, Bild 5, und der Zeitplan ist bis auf Widerruf aktiv.