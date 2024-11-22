Sicherheit fürs Handy - Für PCtipp-Abonnenten gratis

Gratis statt Fr. 44.90 pro Jahr: Schützen Sie sich beim Online­banking und Bezahlen im Internet auf dem PC und Smartphone mithilfe der Sicherheits-Suite «Eset Home Security Essential». Profitieren Sie ausserdem von besserer Privatsphäre und einem Diebstahlschutz.

Wie das geht? Ganz einfach: Als PCtipp-Abonnentin und -Abonnent können Sie die Vollversion der Suite gratis ein ganzes Jahr lang nutzen. Dazu nötig ist lediglich die Abonummer. Diese finden Sie auf Ihrer Rechnung (heisst hier «Kundennummer») respektive auf dem Umschlag jedes versendeten PCtipp-Hefts über Ihrem Namen. Ausserdem gibt Ihnen unser Aboservice unter der Telefonnummer 071 314 04 48 oder via E-Mail an abo@pctipp.ch Ihre Abonummer bekannt.

Rufen Sie anschliessend unsere Abo-Bonusseite im Webbrowser über die Internetadresse go.pctipp.ch/3343 auf. Füllen Sie das Formular aus und schicken Sie es ab. Nach ca. einem Arbeitstag erhalten Sie eine E-Mail mit dem Downloadlink und dem persönlichen Produktschlüssel, der für rund 120 Tage gültig ist. Nach Ablauf der 120 Tage beantragen Sie einen neuen Produktschlüssel, der ihnen wiederum zugemailt wird.

Smartphone schützen

Erste Schritte

Folgend beschreiben wir den Smartphoneschutz der Suite genauer: Laden Sie sich zunächst die «Eset Mobile Security»-App herunter und installieren Sie diese. Das Mini-Tool steht sowohl im App-Shop von Apple (iOS) als auch Google (Android) zum kostenlosen Download bereit. Wir haben die Anwendung auf unserem Android-Testhandy ausprobiert, dem Samsung Galaxy S23 Ultra.