Die sieben grössten Fehler beim Hosting

Ein guter Hosting-Anbieter bietet zudem Schutzmassnahmen gegen DDoS-Angriffe und Malware-Scans. Fragen Sie nach diesen Funktionen, bevor Sie sich für einen Dienst entscheiden.

4. Mieser Support

Technische Probleme können bei einer Website jederzeit auftreten. Wenn Sie in einer solchen Situation keinen schnellen und kompetenten Support von Ihrem Hosting-Anbieter erhalten, kann das zu langen Ausfallzeiten führen – und diese kosten Sie Besucher. Viele günstige Hosting-Anbieter bieten zum Beispiel nur Hilfe zu Bürozeiten, während andere einen Rund-um-die-Uhr-Service haben.

So vermeiden Sie diesen Fehler

Testen Sie die Support-Qualität vorab. Kontaktieren Sie den Kundensupport des Anbieters vor der Vertragsunterzeichnung. Prüfen Sie, wie schnell und kompetent die Antworten sind. Achten Sie ausserdem darauf, dass der Support vom Anbieter kommt und nicht von einem Chatbot. Auch der PCtipp testet regelmässig den Support der wichtigsten Schweizer Hosting-Anbieter in seinen Kaufberatungen im Heft und online.

Support-Kanäle berücksichtigen: Achten Sie darauf, dass der Anbieter mehrere Support-Kanäle anbietet wie Live-Chat, E-Mail und Telefon. Idealerweise ist der Support rund um die Uhr erreichbar.

Sprache des Supports: Stellen Sie sicher, dass der Support in einer Sprache verfügbar ist, die Sie gut verstehen. Ein Support in Englisch kann schnell problematisch werden, wenn Sie technische Details erklären müssen, selbst wenn Sie gutes Englisch sprechen.

5. Fehlende Überwachung

Viele Website-Betreiber gehen davon aus, dass ihr Hosting-Anbieter sich um alles kümmert und ihre Website ständig im Auge behält. Doch ohne eigene regelmässige Überwachung der Serverleistung bleiben Probleme wie langsame Ladezeiten oft unbemerkt.

So vermeiden Sie diesen Fehler

Setzen Sie Monitoring-Tools ein. Nutzen Sie Werkzeuge, welche die Performance Ihrer Website überwachen und Sie bei Problemen alarmieren. Einige Hosting-Anbieter bieten solche Dienste als Teil ihrer Pakete an.

Regelmässige Analysen durchführen: Überprüfen Sie die Ladezeiten Ihrer Website regelmässig. Besonders wichtig ist dies nach grösseren Änderungen oder Updates.

Traffic-Spitzen im Blick behalten: Analysieren Sie, wann und warum es zu Traffic-Spitzen kommt. Das hilft Ihnen, rechtzeitig Massnahmen zu ergreifen, um eine gute Performance Ihrer Website sicherzustellen.

6. Unpassende Laufzeiten

Meist offerieren Hosting-Anbieter attraktive Rabatte, wenn Sie einen Hosting-Vertrag für ein ganzes Jahr oder noch länger abschliessen. Stellt sich aber heraus, dass Ihr Hosting-Anbieter nicht Ihren Ansprüchen genügt, stecken Sie im schlimmsten Fall in einem mehrjährigen Vertrag fest. Bedenken Sie auch, dass sich Ihre Anforderungen im Laufe der Zeit ändern könnten.

So vermeiden Sie diesen Fehler

Wählen Sie Hosting-Verträge mit kurzen Laufzeiten, besonders wenn Sie den Anbieter nicht gut kennen. So bleiben Sie flexibel und können bei Bedarf den Provider wechseln.

Kosten im Blick behalten: Beachten Sie, dass manche Anbieter mit attraktiven Hosting-Aktionen locken, die aber nur begrenzte Zeit gültig sind. Passt man hier nicht auf, steckt man rasch in einem weitaus teureren Hosting-Vertrag fest. Deshalb gilt wie für jeden Vertrag auch hier: Prüfen Sie die Vertragsbedingungen. Lesen Sie die Bedingungen genau durch. Achten Sie darauf, ob es automatische Verlängerungen gibt und wie lang die Kündigungsfristen sind.

7. Ignorieren des Gesetzes

Viele Website-Betreiber vernachlässigen die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben. Ein fehlerhaftes Impressum, mangelhafte Datenschutzerklärungen oder unzureichende Cookie-Banner können zu rechtlichen Problemen führen. Auch das Verwenden von urheberrechtlich geschützten Bildern auf einer Website kann schnell zu einer teuren Abmahnung führen. Das gilt auch, wenn Sie eine nicht-kommerzielle Website betreiben.

So vermeiden Sie diesen Fehler

Erstellen Sie ein korrektes Impressum und eine vollständige Datenschutzerklärung, die den geltenden Schweizer Vorschriften entspricht. Achtung: Es gibt im Netz etliche Vorlagen für Datenschutzerklärungen. Diese entsprechen aber oft dem deutschen Gesetz, das sich nicht unbedingt mit dem Schweizer Gesetz deckt. Passen Sie hier auf.