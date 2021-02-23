23. Feb 2021
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Signal: Desktop-Version mit Smartphone koppeln
Möchten Sie den Messenger Signal auch am PC oder Laptop nutzen? So gehts.
Falls Sie die Desktop-Version des Signal-Messengers (Windows, macOS oder Debian-basiertes Linux) noch nicht installiert haben, können Sie diese im Download-Bereich herunterladen.
- Öffnen Sie Signal auf Ihrem PC sowie die Smartphone-App auf dem Handy. Wenn Sie die App erstmals öffnen, erscheint automatisch ein QR-Code.
Geräte wieder entkoppeln: Wiederholen Sie Schritte 2 und 3 auf dem Smartphone, wählen die aktive Kopplung und bestätigen mit OK, um die Geräte wieder zu entkoppeln.
Hinweis: Je nach Hersteller oder Geräte-Version können die Namen und Pfade variieren. Hierfür wurde ein Android 10-Gerät und die Signal-Desktop für Windows v1.40.1 verwendet.
(Dieser Artikel erschien erstmals im April 2019 und wurde am 23. Februar 2021 aktualisiert.)
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