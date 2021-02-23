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Claudia Maag
23. Feb 2021
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

Signal: Desktop-Version mit Smartphone koppeln

Möchten Sie den Messenger Signal auch am PC oder Laptop nutzen? So gehts.

Die neu installierte Desktop-Version koppeln Sie rasch via QR-Code mit Ihrem Smartphone

© Quelle: Screenshot/PCtipp.ch

Falls Sie die Desktop-Version des Signal-Messengers (Windows, macOS oder Debian-basiertes Linux) noch nicht installiert haben, können Sie diese im Download-Bereich herunterladen.

  1. Öffnen Sie Signal auf Ihrem PC sowie die Smartphone-App auf dem Handy. Wenn Sie die App erstmals öffnen, erscheint automatisch ein QR-Code.

Die neu installierte Desktop-Version koppeln Sie rasch via QR-Code mit Ihrem Smartphone

 © Quelle: Screenshot/PCtipp.ch

  • In der Smartphone-Version tippen Sie nun auf das Drei-Punkte-Symbol und wählen Einstellungen.
  • Hier gehts zu Gekoppelte Geräte.
  • Bei einem Android-Smartphone: Tippen Sie auf die Plus-Schaltfläche. Für iPhones: Neues Gerät koppeln.

    • Einstellungen eines Android-Smartphones

     © Quelle: Screenshot/PCtipp.ch

  • Halten Sie die Kamera Ihres Handys über den QR-Code am Desktop.
  • Bestätigen Sie mit Gerät koppeln
  • Sie können am PC für das neu gekoppelte Gerät einen Namen wählen, danach klicken Sie auf Koppeln mit Telefon abschliessen

  • Anschliessend werden Kontakte und Gruppen synchronisiert, was einen Moment dauert.

  • Wenn Sie künftig die Geräte erneut koppeln möchten: In der PC-Version finden Sie hierzu das Menü Erneut koppeln.

    • Geräte wieder entkoppeln: Wiederholen Sie Schritte 2 und 3 auf dem Smartphone, wählen die aktive Kopplung und bestätigen mit OK, um die Geräte wieder zu entkoppeln.

    Hinweis: Je nach Hersteller oder Geräte-Version können die Namen und Pfade variieren. Hierfür wurde ein Android 10-Gerät und die Signal-Desktop für Windows v1.40.1 verwendet.

    (Dieser Artikel erschien erstmals im April 2019 und wurde am 23. Februar 2021 aktualisiert.)

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