Signal: Desktop-Version mit Smartphone koppeln

Halten Sie die Kamera Ihres Handys über den QR-Code am Desktop.

Bestätigen Sie mit Gerät koppeln.

Sie können am PC für das neu gekoppelte Gerät einen Namen wählen, danach klicken Sie auf Koppeln mit Telefon abschliessen.

Anschliessend werden Kontakte und Gruppen synchronisiert, was einen Moment dauert.

Wenn Sie künftig die Geräte erneut koppeln möchten: In der PC-Version finden Sie hierzu das Menü Erneut koppeln.

Geräte wieder entkoppeln: Wiederholen Sie Schritte 2 und 3 auf dem Smartphone, wählen die aktive Kopplung und bestätigen mit OK, um die Geräte wieder zu entkoppeln.

Hinweis: Je nach Hersteller oder Geräte-Version können die Namen und Pfade variieren. Hierfür wurde ein Android 10-Gerät und die Signal-Desktop für Windows v1.40.1 verwendet.

(Dieser Artikel erschien erstmals im April 2019 und wurde am 23. Februar 2021 aktualisiert.)