25. Mai 2021
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Signal: Fotoqualität ändern – so gehts
Bei Bildern, die Sie Freunden oder Familie schicken, können Sie nun aus zwei unterschiedlichen Fotoqualitäten auswählen.
- Klicken Sie rechts neben dem Textfeld auf das Plus-Symbol.
- Wählen Sie aus der Galerie ein Bild aus.
- Nun sehen Sie links des Nachrichten-Feldes zwei Symbole. Wählen Sie das zweite von links (siehe Screenshot).
- Automatisch wird die Fotoqualität Standard ausgewählt. Um dies zu ändern, tippen Sie auf Hoch (ist langsamer).
- Senden Sie das Bild wie gewohnt.
Hinweis 2: Dies wurde mit der Android-Version von Signal (5.11.5) durchgeführt.
Weitere PCtipp-Kniffe zum Messenger Signal finden Sie hier.
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