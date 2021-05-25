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Claudia Maag
25. Mai 2021
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

Signal: Fotoqualität ändern – so gehts

Bei Bildern, die Sie Freunden oder Familie schicken, können Sie nun aus zwei unterschiedlichen Fotoqualitäten auswählen.
© (Quelle: Screenshots/PCtipp.ch)
  1. Klicken Sie rechts neben dem Textfeld auf das Plus-Symbol.
  2. Wählen Sie aus der Galerie ein Bild aus.

  3. Nun sehen Sie links des Nachrichten-Feldes zwei Symbole. Wählen Sie das zweite von links (siehe Screenshot).

  4. Automatisch wird die Fotoqualität Standard ausgewählt. Um dies zu ändern, tippen Sie auf Hoch (ist langsamer).

  5. Senden Sie das Bild wie gewohnt.

HInweis 1: Bei einem kurzen Versuch kam ein Bild in Standard-Qualität beim Gegenüber mit 1536 × 2048 Pixeln an, jenes in hoher Qualität mit 3000 × 4000 Pixeln. Die Farbtiefe blieb jeweils gleich.

Hinweis 2: Dies wurde mit der Android-Version von Signal (5.11.5) durchgeführt.

Weitere PCtipp-Kniffe zum Messenger Signal finden Sie hier.

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