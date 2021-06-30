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Claudia Maag
30. Jun 2021
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

Signal: Kontakt-Verknüpfung für Home-Screen erstellen

Falls Sie einem Signal-Kontakt besonders häufig Nachrichten schreiben, können Sie diesen auf dem Smartphone-Startbildschirm verknüpfen.

Android-Version von Signal

© Quelle: Screenshots/PCtipp.ch
  1. Öffnen Sie den Chat mit dem Signal-Kontakt, für den Sie eine Verknüpfung erstellen möchten.
  2. Tippen Sie oben rechts auf die drei Punkte.
  3. Wählen Sie Zum Startbildschirm hinzufügen.
  4. Bestätigen Sie im nun geöffneten Pop-Up-Fenster erneut via Automatisch hinzufügen.
  5. Nun finden Sie auf dem Home-Screen Ihres Smartphones die Kontakt-Verknüpfung.

Android-Version von Signal

 © Quelle: Screenshots/PCtipp.ch

Hinweis: Dies wurde mit der Android-Version von Signal (5.14.5) durchgeführt. Mit der Desktopversion für Windows 10 (v5.7.0) funktioniert dies leider nicht.

(Dieser Tipp erschien erstmals 2019 und wurde am 30.06.21 aktualisiert.)

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