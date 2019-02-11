Signal: Link-Vorschau an- und ausschalten

Die neusten Versionen des Messengers Signal für Android, Desktop und iOS bieten die Möglichkeit, optional Link-Vorschauen zu senden. Signal startet mit Link-Vorschauen für Instagram, Reddit, YouTube und Imgur, wie das Messenger-Unternehmen in einem Blog-Eintrag schreibt (Englisch).

Laut Signal wird im Hintergrund die URL vor Signal selbst verborgen, Ihre IP-Adresse vor der angezeigten Website (Link-Vorschau) geschützt und die wahre Grösse des Vorschaubildes verschleiert.