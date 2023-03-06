6. Mär 2023
Lesedauer 2 Min.
Signal
Signal-Messages timen – so gehts!
Nachrichten bei Signal können auch vorbereitet und zeitlich geplant werden – dann werden die Nachrichten zu einem beliebigen Zeitpunkt versendet.
Nachrichten bei Signal können auch vorbereitet und getimt werden – dann werden die Nachrichten zu einem beliebigen Zeitpunkt versendet. Das geht bei Gruppen und Einzelkontakten.
- Öffnen Sie Signal und den gewünschten Kontakt.
- Tippen Sie Ihre Nachricht.
- Führen Sie einen Longpress auf den Senden-Button aus.
- Wählen Sie eine Zeit oder legen Sie eine eigene Zeit und ein Datum fest
- Tippen Sie abermals auf den Senden-Button
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