Signal-Messenger: Dokument senden

Wie Sie eine merkwürdige E-Mail zwecks Prüfung an die Tochter oder den Sohn weiterleiten, wissen Sie vermutlich schon längst: Im Mailprogramm die Mail öffnen, auf Weiterleiten klicken, die Adresse der Tochter herauspicken und absenden. Aber wenn ein Papierbrief eintrudelt, aus dem Sie nicht schlau werden, oder wenn sich Ihre Tochter oder Ihr Sohn mit der Sache befassen soll, hadern Sie vielleicht mit der elektronischen Welt.

Wie bringen Sie den Papierbrief am schnellsten auf elektronischem Weg zu Ihrem Sprössling? Der Standardweg wäre: Den Scanner einschalten, Dokument scannen und per Mail an die Tochter senden. Fehlt aber ein Scanner, können Sie auch WhatsApp oder – wie in unserem Beispiel – die Messaging-App namens «Signal» hierfür verwenden, falls Sie diese sowieso schon haben. Ich zeige es unter Android.

Das Signal-Symbol ist standardmässig eine weisse, mit Strichlein umfasste Sprechblase auf blauem Hintergrund. Es sollte aber mit «Signal» beschriftet sein. Es gibt auch andere Icons; meistens ist es aber das erste auf dem obigen Screenshot.