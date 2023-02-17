17. Feb 2023
Lesedauer 2 Min.
Messenger
Signal: Nachricht terminieren – so gehts
Sie können eine Nachricht jetzt schreiben und später verschicken.
Ab sofort kann man Nachrichten in Signal terminieren.
- Tippen Sie Ihre Nachricht.
- Halten Sie den Senden-Button etwas länger gedrückt.
- Die Standardoptionen sind: Heute um 12:00, Heute um 18:00 und Heute um 21:00. Alternativ kann man Datum und Uhrzeit festlegen.
- Wenn Sie letzteres wählen, tippen Sie auf Heute, um das Datum zu ändern, rechts davon ändern Sie die Uhrzeit.
- Tippen Sie auf Nachricht geplante senden (Liebes Signal-Team, diese Übersetzung wirkt übrigens etwas holprig …).
Weitere Tipps rund um Signal finden Sie hier, ausserdem sehen Sie unten im Video im PCtipp-Lifehack, was Sie über den Messenger wissen müssen.
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