Signal: Nachricht terminieren – so gehts

Ab sofort kann man Nachrichten in Signal terminieren.

Tippen Sie Ihre Nachricht. Halten Sie den Senden-Button etwas länger gedrückt. Die Standardoptionen sind: Heute um 12:00, Heute um 18:00 und Heute um 21:00. Alternativ kann man Datum und Uhrzeit festlegen. Wenn Sie letzteres wählen, tippen Sie auf Heute, um das Datum zu ändern, rechts davon ändern Sie die Uhrzeit. Tippen Sie auf Nachricht geplante senden (Liebes Signal-Team, diese Übersetzung wirkt übrigens etwas holprig …).

Dies wurde mit einem Android-11-Gerät und der Signal-Version 6.11.7 durchgeführt.

Weitere Tipps rund um Signal finden Sie hier, ausserdem sehen Sie unten im Video im PCtipp-Lifehack, was Sie über den Messenger wissen müssen.