Anzeige
Anzeige
Anzeige
claudia-maag.jpg
Claudia Maag
17. Feb 2023
Lesedauer 2 Min.

Messenger

Signal: Nachricht terminieren – so gehts

Sie können eine Nachricht jetzt schreiben und später verschicken.

Soll eine Nachricht erst später oder an einem bestimmten Datum verschickt werden? Das ist mit Signal nun möglich

© (Quelle: Screenshots/PCtipp.ch)

Ab sofort kann man Nachrichten in Signal terminieren.

  1. Tippen Sie Ihre Nachricht.
  2. Halten Sie den Senden-Button etwas länger gedrückt.
  3. Die Standardoptionen sind: Heute um 12:00, Heute um 18:00 und Heute um 21:00. Alternativ kann man Datum und Uhrzeit festlegen.
  4. Wenn Sie letzteres wählen, tippen Sie auf Heute, um das Datum zu ändern, rechts davon ändern Sie die Uhrzeit. 
  5. Tippen Sie auf Nachricht geplante senden (Liebes Signal-Team, diese Übersetzung wirkt übrigens etwas holprig …).
Hinweis: Dies wurde mit einem Android-11-Gerät und der Signal-Version  6.11.7 durchgeführt.

Weitere Tipps rund um Signal finden Sie hier, ausserdem sehen Sie unten im Video im PCtipp-Lifehack, was Sie über den Messenger wissen müssen.

Kommentare

Messaging Smartphone & Apps
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

News
Apple wird 50 und feiert weltweit mit Stars
Apple wurde vor 50 Jahren gegründet. Die Kultmarke feierte das im März mit einer Reihe von Events in Nordamerika, Europa und Asien. Das sind die Highlights in Bildern:
1 Minute
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
6. Apr 2026
Mehr erfahren
Zu sehen ist auf dem Bild das neuste Nothing-Handy phone 4a pro
Tests
Mittelklasse deluxe
Smartphone Nothing Phone (4a) pro im PCtipp-Test
Das Nothing-Smartphone 4a pro ist nicht nur ein günstiges Mittelklasse-Handy. Auch leistungsseitig und punkto Bedienung setzt es Massstäbe. Der PCtipp-Test zeigt alle Vorzüge.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
Daniel Bader
1. Apr 2026
Mehr erfahren
News
Streamingdienste via Sunrise nun auch ohne TV-Abo buchen
Neu können alle Sunrise-Kunden mit einem Mobile-, Internet- oder Home Security-Abo Streamingdienste bei Sunrise abonnieren – ein TV-Abo wird nicht mehr vorausgesetzt.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
31. Mär 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Praxis
Windows-Pflege
CCleaner: ja oder nein?
Die Wartungs-Software CCleaner hält sich seit Jahren und ist bei vielen Anwendern beliebt. Doch braucht es dieses Tool heute noch? Und wenn ja, welche Version empfiehlt sich – die Free-Variante oder die kostenpflichtige Pro-Fassung?
6 Minuten
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
25. Mär 2026
Praxis
Mail-Tipps
14 Tricks für Gmail
Googles Mail-Software Gmail kann viel mehr, als nur E-Mails anzuzeigen. Mit den richtigen Einstellungen wird Ihr Posteingang schneller, aufgeräumter – und verzeiht sogar peinliche Sende-Fehler. Unsere 14 Tricks machen Gmail auf dem PC noch effizienter.
8 Minuten
NMGZ-Portraits-Website.png
Pascal Scherrer
24. Mär 2026
Praxis
Fünf tolle Tricks für Firefox
Fünf clevere Tricks für deutlich mehr Spass mit Firefox.
1 Minute
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
30. Mär 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare