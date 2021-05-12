Signal: Notiz an mich selbst – so gehts!

Sich selbst schnell ein Dokument senden oder eine Notiz an sich selber zu schreiben – wer kennt das nicht. Zum Beispiel bei WhatsApp. Da gründet man eine Gruppe, lädt pro Forma einen Kontakt ein und schmeisst ihn dann wieder raus – voilà, ein privater Chat. Signal hat dieses Bedürfnis erkannt und bietet dies offiziell als Feature an. So gehts:

Android und iOS