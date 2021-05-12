12. Mai 2021
Lesedauer 2 Min.
Messenger
Signal: Notiz an mich selbst – so gehts!
Nachrichten und Dokumente an sich selber zur Aufbewahrung – Signal hat das entsprechende Feature.
Sich selbst schnell ein Dokument senden oder eine Notiz an sich selber zu schreiben – wer kennt das nicht. Zum Beispiel bei WhatsApp. Da gründet man eine Gruppe, lädt pro Forma einen Kontakt ein und schmeisst ihn dann wieder raus – voilà, ein privater Chat. Signal hat dieses Bedürfnis erkannt und bietet dies offiziell als Feature an. So gehts:
Android und iOS
- Tippen Sie in Signal auf das Bleistift-Icon.
- Tippen Sie im Suchfeld Notiz an mich.
- Schreiben Sie nun die besagte Notiz, fügen Sie einen Link ein oder fügen Sie mittels Betätigung des Plus-Icons ein Dokument hinzu.
- Versenden Sie die Nachricht.
- Sie wird nun im Chatlog sichtbar sein.
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