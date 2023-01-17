Signal: So bleiben archivierte und stummgeschaltete Chats archiviert

Mit der Version 6.7 erhielt der Messenger Signal ein paar Verbesserungen für archivierte Unterhaltungen. Beispielsweise bleiben nun archivierte Chats, die stummgeschaltet sind, auch dann archiviert, wenn eine neue Nachricht eintrifft. Diese Einstellung ist standardmässig deaktiviert und muss somit manuell aktiviert werden:

Tippen Sie in der Signal-App oben links auf das Konto-Symbol. Hier wählen Sie Unterhaltungen. Per Schieberegler aktivieren Sie Stummgeschaltete Unterhaltungen archiviert lassen.

Hinweis: Dies wurde mit einem Android-11-Gerät und der Signal-Version 6.7.6 durchgeführt, funktioniert aber auch für iPhones.

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