Signal: Telefonnummer oder Kontakt blockieren

1. Öffnen Sie in Signal eine Unterhaltung mit dem Kontakt/der Telefonnummer, den/die Sie sperren möchten.

2. Tippen Sie im oberen Smartphone-Display-Bereich auf die Nummer oder den Kontakt.

3. Scrollen Sie etwas nach unten. Unter Datenschutz finden Sie Blockieren. Tippen Sie darauf.

4. Sicherheitshalber fragt Signal nochmals nach. Bestätigen Sie durch erneutes Tippen auf Blockieren.

Um zu überprüfen, ob es geklappt hat, oder wenn Sie eine Übersicht Ihrer blockierten Kontakte sehen möchten:

1. Tippen Sie auf die drei übereinanderliegenden Punkte.

2. Wählen Sie Einstellungen.

3. Scrollen Sie zu Datenschutz, dann Blockierte Kontakte.

Ob jemand Sie blockiert hat, können Sie übrigens nicht sehen. Laut Signal-Support werden Nachrichten als zugestellt angezeigt, falls das Gerät des Kontaktes (also Sie) online war. Dafür wird die gesperrte Person ebenfalls nicht wissen, dass Sie sie blockiert haben.