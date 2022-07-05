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Claudia Maag
5. Jul 2022
Lesedauer 3 Min.

Tipps & Tricks

Skoobe-Abo kündigen – so gehts

Möchten Sie ein (Test-)Abo von Skoobe, das Sie via Orell Füssli gelöst haben, ändern oder kündigen? Es ist etwas umständlich, doch es geht.

Skoobe-Benutzerkonto

© (Quelle: Screenshot/PCtipp.ch)

Orell Füssli hat vergangenen Monat eine E-Book-Flatrate für Tolino-E-Book-Reader lanciert (PCtipp berichtete). Dafür kooperiert Orell Füssli in der Schweiz mit Skoobe («eBooks» rückwärts gelesen). Mit der Flatrate haben Nutzerinnen und Nutzer Zugriff auf über 400'000 E-Books sowie im «Hören»- oder «Kombi»-Abo auf mehrere 10'000 Hörbücher. Bis zum 13. Juli 2022 gibt es als Eröffnungsangebot die Möglichkeit, das Skoobe-Basic-Abo von Orell Füssli für 60 Tage kostenlos zu testen. Doch was, wenn Sie Ihr Skoobe-Abo entweder ändern oder vor Ablauf der Testzeit kündigen wollen?

Grundsätzlich kann man sein Abo via Skoobe-Webversion im Kundenkonto kündigen. Doch wenn Sie Ihr Skoobe-Abo bei Orell Füssli (oder Thalia oder Osiander) abgeschlossen haben, finden Sie Ihr Zahlungsmittel laut Skoobe nur in Ihrem dortigen Kundenkonto. Im Beispiel von Orell Füssli stimmt dies allerdings nur bedingt. PCtipp hatte via Orell-Füssli-Webseite ein Skoobe-Login erstellt und ein kostenloses Hörbuch-Testabo für 30 Tage gelöst.

Hinweis 1: Leider kann man das Abo weder in der Skoobe-App noch via Tolino Vision 6 kündigen.

Wenn Sie dieses nun ändern oder kündigen möchten, gehen Sie folgendermassen vor:

  1. Loggen Sie sich auf der Webseite von Orell Füssli ein.
  2. Klicken Sie oben auf Mein Konto sowie anschliessend auf Kontoübersicht.
  3. Unter Mein Konto finden Sie den Bereich Meine Bestellungen sowie den Punkt Skoobe-Abo.

Hier finden Sie das Skoobe-Abo auf der Orell-Füssli-Webseite

 © Quelle: Screenshot/PCtipp.ch

  • Statt dass im Orell-Füssli-Konto nun die Details angezeigt werden, werden Sie auf die Webseite von Skoobe.de weitergeleitet. Loggen Sie sich erneut mit Ihrem Login von Orell Füssli ein.
  • Sie können hier Ihre Mitgliedschaft pausieren, ändern oder kündigen. Per Klick können Sie aber z.B. auch Wechseln zu Skoobe Kombi-Monatsabo oder zu einem Jahresabo.
  • Wir klicken auf Mitgliedschaft kündigen. Vorsicht, noch ist das Abo nicht gekündigt.
  • Scrollen Sie ganz nach unten. Sie werden dort gefragt, ob Sie vielleicht die Mitgliedschaft nur pausieren möchten (Leselisten und Lesefortschritt bleiben bestehen). Wenn Sie ganz sicher kündigen möchten, müssen Sie auf Weiter zur Kündigung klicken.

    Hinweis 2: Falls Ihr Testzeitraum noch eine Weile andauert, ist Skoobe leider nicht so flexibel, dass Sie vorzeitig kündigen können und bis zum Ende des Testzeitraums (im Beispiel 24.7.2022) weiterlesen bzw. weiterhören können. Der kostenlose Testzeitraum endet mit sofortiger Wirkung.

  • Und noch einmal müssen Sie aktiv werden: Klicken Sie auf den roten Button Kündigung bestätigen.

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