Skoobe-Abo kündigen – so gehts

Orell Füssli hat vergangenen Monat eine E-Book-Flatrate für Tolino-E-Book-Reader lanciert (PCtipp berichtete). Dafür kooperiert Orell Füssli in der Schweiz mit Skoobe («eBooks» rückwärts gelesen). Mit der Flatrate haben Nutzerinnen und Nutzer Zugriff auf über 400'000 E-Books sowie im «Hören»- oder «Kombi»-Abo auf mehrere 10'000 Hörbücher. Bis zum 13. Juli 2022 gibt es als Eröffnungsangebot die Möglichkeit, das Skoobe-Basic-Abo von Orell Füssli für 60 Tage kostenlos zu testen. Doch was, wenn Sie Ihr Skoobe-Abo entweder ändern oder vor Ablauf der Testzeit kündigen wollen?

Grundsätzlich kann man sein Abo via Skoobe-Webversion im Kundenkonto kündigen. Doch wenn Sie Ihr Skoobe-Abo bei Orell Füssli (oder Thalia oder Osiander) abgeschlossen haben, finden Sie Ihr Zahlungsmittel laut Skoobe nur in Ihrem dortigen Kundenkonto. Im Beispiel von Orell Füssli stimmt dies allerdings nur bedingt. PCtipp hatte via Orell-Füssli-Webseite ein Skoobe-Login erstellt und ein kostenloses Hörbuch-Testabo für 30 Tage gelöst.

Hinweis 1: Leider kann man das Abo weder in der Skoobe-App noch via Tolino Vision 6 kündigen.

Wenn Sie dieses nun ändern oder kündigen möchten, gehen Sie folgendermassen vor: