Skype ersetzen

Ob geplant oder spontan, als Echtzeitvideokonferenz oder für den Austausch von Videonachrichten: Mit Google Meet (workspace.google.com/products/meet) können Sie so in Verbindung bleiben, wie es am besten für Sie ist. Über Google Meet lässt sich direkt im Webbrowser eine Videokonferenz starten. Teilnehmen können Sie auch ohne Google-Konto, entweder über die Web-App oder die mobilen Apps. Alles, was Sie dafür benötigen, ist ein Einladungslink. Google Meet verwendet dabei komplexe IDs, damit Fremde den Link nicht erraten. Ausserdem können Sie unbekannten Teilnehmern den Zutritt zum Videochat verwehren, Bild 10.

In der kostenlosen Variante von Google Meet sind Videokonferenzen auf 60 Minuten und 100 Teilnehmer begrenzt. Einzelanrufe hingegen können Sie bis zu 24 Stunden führen. Während einer Videokonferenz lässt sich der Bildschirm teilen oder Sie können an Google-Docs-Dokumenten zusammenarbeiten. Die Algorithmen von Google Meet lernen dazu, um das Bild bei schlechten Lichtverhältnissen zu verbessern und störende Geräusche herauszufiltern. Während jemand spricht, werden optional in Echtzeit Untertitel eingeblendet. Google Meet ist in das Google-Ökosystem eingebunden, was das Zusammenspiel mit anderen Google-Diensten erleichtert.

7. Jitsi Meet

Jitsi Meet ermöglicht kostenlose Videokonferenzen ohne zusätzliche Software und ohne Anmeldung. Das Open-Source-Tool erlaubt es Ihnen, Videokonferenzen direkt im Webbrowser zu starten. Teilnehmer können über eine Internetadresse, die Sie selbst bestimmen, Ihrem Meeting beitreten.

Dazu rufen Sie einfach die Internetseite meet.jit.si auf. Dort geben Sie einen selbst gewählten Namen für das Gespräch ein, zum Beispiel Serienjunkies32. Schon erstellt Jitsi einen virtuellen Raum, in dem Sie sich mit anderen austauschen können, Bild 11. Wer den Meeting-Link in der Suchleiste seines Webbrowsers eingibt, nimmt automatisch am Meeting teil. Um per Smartphone an einem Videochat teilzunehmen, geben Sie den Konferenznamen des Meetings einfach in das Eingabefeld am oberen Bildschirmrand der App Jitsi Meet ein.