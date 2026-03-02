Fernseher
Smart-TVs von A bis Z
Der Kauf eines neuen Fernsehers kann schnell kompliziert werden. Vor allem dann, wenn mit komplexen Fachausdrücken und Abkürzungen geworben wird: Tandem-OLED, HDR oder HDMI 2.1 sind nur einige Beispiele, bei denen weniger technikaffine Anwender schnell ins Grübeln geraten. Um Sie optimal auf den nächsten Fernsehkauf vorzubereiten und Sie im Gespräch mit Verkäufern oder beim Onlinevergleich sattelfest zu machen, liefert Ihnen der PCtipp das nötige Rüstzeug. Wir führen Sie in dieser Kaufberatung einmal quer durch das Alphabet rund um Smart-TVs: von A wie Ambilight bis zu Z wie Zoll. Plus: Unter «K» gibts unsere drei aktuellen Kaufempfehlungen. Alles dazu unter unserem Video hier:
Ambilight
Bei der von Philips entwickelten Technologie kommen auf der TV-Rückseite LEDs zum Einsatz, welche die Farben des aktuellen Bildschirminhalts in Echtzeit an die Wand projizieren. Ambilight kann auf drei oder vier Seiten des Fernsehers angebracht sein. Die Technik gibt es nur in Philips-Fernsehern. Sie führt zu einem intensiveren Seherlebnis.
Kauftipp: Philips 65OLED950
Betriebssystem
Das Betriebssystem ist die Visitenkarte und Software-Zentrale des Fernsehers. Es definiert, wie die Menüs aussehen, wie schnell Sie durch die Einstellungen navigieren können und welche Apps verfügbar sind. Es ist entscheidet für die Benutzerfreundlichkeit und die Kompatibilität zu Streaming-Diensten. Die Marktführer verwenden unterschiedliche Systeme: webOS (LG), Tizen (Samsung), Google TV (Sony, Philips und andere) sowie My HomeScreen/Fire TV (Panasonic).
Chip (KI-gesteuert)
Der Prozessorchip eines Smart-TVs ist das «Gehirn» des TVs und heute oft mit künstlicher Intelligenz (KI) ausgestattet. Die KI-gesteuerte Bildverarbeitung lernt und optimiert sich ständig: Dazu analysiert sie in Echtzeit, was auf dem Bildschirm zu sehen ist (etwa eine Naturdokumentation, ein «dunkler» Krimi oder ein Sportspiel). Basierend auf dieser Analyse verbessert der Chip automatisch Farbwiedergabe, Schärfe und Kontrast. Eine wichtige Aufgabe ist auch das Upscaling von Inhalten (siehe dazu «U»).
Dimming (Full Array Local)
Full Array Local Dimming (FALD) ist eine anspruchsvolle Technik zur Verbesserung des Kontrastes bei herkömmlichen LED-Fernsehern. Anders als bei einfachen Geräten leuchten bei FALD Tausende LEDs direkt hinter dem Display. Diese sind in Hunderte oder sogar Tausende von kleinen, unabhängigen Dimmzonen unterteilt. Wenn im Film eine dunkle Nachtszene mit nur einem hellen Mond gezeigt wird, können die Zonen um den Mond hell leuchten, während alle anderen Zonen komplett abgeschaltet werden. Dies resultiert in einem tiefen Schwarz in den dunklen Bereichen, was Grauschleier-Effekte reduziert und die Darstellung dynamischer HDR-Inhalte verbessert.
Energieeffizienz
Die Energieeffizienz beschreibt, wie viel Strom der Smart-TV im Betrieb verbraucht. Da Fernseher oft stundenlang laufen, ist der Verbrauch ein wichtiger Faktor für die Stromrechnung. Jeder Fernseher in der Schweiz muss ein Energieeffizienzlabel tragen, das den Verbrauch pro 1000 Stunden in Watt im Standard- und HDR-Modus angibt. Die Klassifizierung reicht von G (niedrigste Effizienz) bis zu A (höchste Effizienz).
Generell gilt: Je grösser der Fernseher und je höher die Maximalhelligkeit (besonders bei Mini-LED-TVs), desto höher ist tendenziell der Stromverbrauch. Beim Kauf sollte man daher nicht nur auf den Anschaffungspreis, sondern auch auf die langfristigen Stromkosten achten, die das Energielabel offenbart.
Fernsteuerung
Die Fernsteuerung gehört zum Fernseher wie die Kette auf das Velo. Ausser dem schnellen Umschalten und Navigieren integrieren Fernbedienungen zudem Mikrofone zur Sprachsteuerung. Diese ermöglichen es wiederum, den Fernseher über gesprochene Befehle zu kontrollieren. Gängige Assistenten wie der Google Assistant oder Amazon Alexa sind direkt in das TV-Betriebssystem integriert. Der Vorteil: Sie können beispielsweise sagen: «Finde Actionfilme auf Netflix» oder «Schalte auf Kanal 2 um». Dies funktioniert entweder über ein Mikrofon in der Fernbedienung oder bei einigen Modellen auch freihändig über eingebaute Fernfeld-Mikrofone im Fernseher, was den TV sogar zu einer zentralen Steuereinheit im Smarthome macht.
Garantie
Die Garantie ist eine vertragliche, freiwillige Zusage des Herstellers oder Verkäufers, welche die fehlerfreie Funktion des Smart-TVs für einen bestimmten Zeitraum (meist 24 Monate) gewährleistet. Sie ist von der gesetzlichen Gewährleistung zu unterscheiden, die Mängel abdeckt, die bereits beim Kauf vorhanden waren. Eine faire Garantie ist ein wichtiges Qualitätsversprechen, besonders bei hochpreisigen Geräten wie OLED-TVs. Im Garantiefall übernimmt der Hersteller die Reparatur oder den Austausch des Geräts, oft inklusive Transportkosten. Es ist ratsam, vor dem Kauf die genauen Garantiebedingungen, insbesondere bei Themen wie Einbrennen (Burn-in) von OLED-Panels, genau zu prüfen.
HDR (High Dynamic Range)
HDR steht für High Dynamic Range und ist eine wichtige Technologie zur Bildqualitätsverbesserung. Sie erweitert den Kontrastumfang (Dynamik) und den Farbraum (Leuchtkraft). Ein TV ohne HDR zeigt eine begrenzte Helligkeitsspanne – wie ein Schwarz-Weiss-Foto. Ein HDR-TV zeigt eine viel grössere Spanne: Helle Stellen (zum Beispiel die Sonne) leuchten deutlich heller und dunkle Stellen (Schatten) bleiben viel detailreicher und schwächer. Die wichtigsten Formate sind HDR10, das dynamische HDR10+ (meist bei Samsung-TVs) und Dolby Vision (oft bei LG, Sony), welche die Bildinformation Szene für Szene optimieren.
Input Lag
Der Input Lag ist die Verzögerung (Latenz), die ein Fernseher benötigt, um ein eingehendes Signal (beispielsweise von einer Spielkonsole oder einem PC) zu verarbeiten und das Bild anzuzeigen. Diese Verzögerung wird in Millisekunden gemessen. Für alle, die den Fernseher zum Gaming nutzen, ist dieser Wert essenziell: Ein hoher Input Lag über 40 Millisekunden führt dazu, dass Ihre Eingaben (etwa Joystick-Bewegungen) verzögert umgesetzt werden – ein grosser Nachteil bei reaktionsbasierten Spielen.
Tipp: Achten Sie auf einen speziellen «Spielmodus» im TV-Menü, der Bildverbesserer ausschaltet, um den Input Lag auf einen Wert von unter 20 Millisekunden zu «drücken».
Kauftipp: Panasonic 55Z95BEK
Jahresmodelle
Die grossen TV-Hersteller veröffentlichen traditionell jedes Jahr im Frühjahr ihre neuen Modellreihen. Diese Jahresmodelle bieten inkrementelle, aber wichtige Verbesserungen. Dazu gehören neue KI-Chips, verbesserte Panel-Technologien (etwa höhere Helligkeit bei OLED) oder die Integration neuer HDMI 2.1-Funktionen. Für Verbraucher kann sich gerade der Kauf der Vorjahresmodelle lohnen. Wenn die neuen Geräte erscheinen, sinken die Preise für die «frisch veralteten» Modelle des Vorjahres, die technisch noch auf einem sehr hohen Niveau sind – ein guter Zeitpunkt, um ein Premium-Gerät zu einem reduzierten Preis zu erwerben.
Kaufempfehlungen
Unsere drei aktuellen Kaufempfehlungen für Smart-TVs finden Sie in dieser Kaufberatung in den drei separaten Boxen.
LCD-TV (Flüssigkristall)
LCD steht für Liquid Crystal Display und ist eine der beiden Haupttechnologien neben OLED. Bei einem LCD-TV erzeugen Flüssigkristalle die Farben und das Bild, sind aber nicht selbstleuchtend. Sie benötigen eine separate Hintergrundbeleuchtung, die heute fast immer aus LEDs besteht (daher LCD/LED-TVs). Der grösste Vorteil von LCD ist die Fähigkeit, eine sehr hohe Helligkeit zu erreichen, was sie ideal für helle, lichtdurchflutete Wohnzimmer macht. Sie sind zudem günstiger als OLED-Geräte. Durch Techniken wie Mini-LED und FALD (siehe Buchstabe «D») wird der Kontrast von LCDs verbessert, kann aber den perfekten Schwarzwert von OLEDs systembedingt nicht erreichen.
Micro-LED
Micro-LED (nicht gleichzusetzen mit Mini-LED für die Hintergrundbeleuchtung) ist eine neue Display-Technologie, die als wichtige Weiterentwicklung gilt. Anstelle von Flüssigkristallen (LCD) oder organischen Dioden (OLED) nutzt Micro-LED winzige, anorganische, selbstleuchtende LEDs in mikroskopischer Grösse. Der Vorteil: Sie bieten den perfekten Schwarzwert und unendlichen Kontrast wie OLED, sind aber viel heller und haben eine wesentlich höhere Lebensdauer (kein Einbrennen). Derzeit ist die Technologie (noch) komplex und teuer in der Herstellung, weshalb die Geräte nur als gigantische Modul-TVs (100 Zoll und mehr) im Luxussegment (etwa von Samsung) erhältlich sind. Sobald die Massenproduktion kleinerer Panels gelingt, werden sich Micro-LED-Modelle unter der TV-High-End-Klasse verbreiten.
Netzwerkfunktionen
Netzwerkfunktionen sind das Herzstück der Smart-Eigenschaften des Fernsehers. Sie ermöglichen es dem Gerät, sich mit dem Internet und Heimnetzwerk zu verbinden. Die Verbindung erfolgt entweder kabellos über WLAN oder über ein LAN-Kabel. Eine schnelle Verbindung ist notwendig, um 4K-Streaming von Diensten wie Netflix oder Disney+ in hoher Qualität und ohne Ruckler zu gewährleisten. Ausserdem erlauben die Netzwerkfunktionen die Nutzung von HbbTV (Mediatheken), die Steuerung des TVs per App und die Integration ins Smarthome, sodass der TV mit anderen Geräten (beispielsweise mit einer smarten Lichtsteuerung) kommunizieren kann.
OLED
OLED steht für Organic Light Emitting Diode, also selbstleuchtende Pixel. Der praktische Vorteil: Wenn in einer dunklen Szene Schwarz dargestellt werden soll, wird das Pixel einfach komplett ausgeschaltet. Das Ergebnis ist ein perfektes, absolutes Schwarz ohne Restlicht und ein unendlicher Kontrast! OLED-TVs (bekannt von LG, Sony und Panasonic) bieten zudem eine sehr geringe Reaktionszeit und eine hervorragende Blickwinkelstabilität. Ein Nachteil ist hingegen die geringere Maximalhelligkeit im Vergleich zu LCDs. Die Gefahr des Einbrennens ist durch moderne Schutzmechanismen minimiert, aber nicht vollständig ausgeschlossen.
Pixel
Die Auflösung ist ein «Basiswert», der angibt, wie viele einzelne Bildpunkte (= Pixel) der Bildschirm besitzt. Stellen Sie sich das Bild wie ein digitales Mosaik vor: Je mehr winzige Steine das Gesamtbild formen, desto feiner und glatter sind die Übergänge und Details. Bei modernen Smart-TVs sind hauptsächlich 4K (Ultra HD, 3840 × 2160 Pixel) und vereinzelt 8K (7680 × 4320 Pixel) relevant. Die hohe Pixeldichte von 4K ist besonders wichtig bei grossen Bildschirmdiagonalen (ab 55 Zoll), da damit selbst aus der Nähe kaum einzelne Pixel mehr zu erkennen sind und so das Bild scharf wirkt. Für den Kauf gilt: 4K ist der aktuelle Standard und bietet für viele Anwendungen das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Höhere Auflösungen wie 8K benötigen sehr viel Rechenleistung für das Upscaling. Auch passende Inhalte sind (noch) rar gesät.
Kauftipp: Samsung The Frame Pro 4K AI
QLED (Quantum Dot)
QLED (Quantum Dot LED) ist eine Technologie, die von Samsung massiv vorangetrieben wird und auf der klassischen LCD-Basis aufbaut. Der entscheidende Unterschied ist eine Schicht aus winzigen Nanokristallen, den sogenannten Quantum Dots. Wenn das LED-Licht diese Dots passiert, verbessern sie die Reinheit und die Bandbreite der Farben.
QLED-TVs zeichnen sich durch ein grosses Farbvolumen und eine hohe Maximalhelligkeit aus, was sie ideal für helle Umgebungen macht. Sie erreichen zwar nicht den perfekten Schwarzwert eines OLED-TVs, sind dafür langlebiger und bieten in hellen Räumen ein kontrastreiches Bild.
Reaktionszeit
Die Reaktionszeit gibt an, wie schnell ein Pixel seine Helligkeit oder Farbe wechseln kann (gemessen in Millisekunden, kurz ms). Eine kurze Reaktionszeit ist notwendig, um bei schnellen Bewegungen wie bei Actionfilmen oder Games ein scharfes Bild ohne sichtbare Schlieren oder Geisterbilder darzustellen. Die Funktion gleicht einem Farbschalter: Je schneller er umschaltet, desto besser.
OLED-Fernseher sind bei der Reaktionszeit das Mass aller Dinge. Sie weisen Reaktionszeiten von unter 1 Millisekunde auf, was zu einem scharfen und verzögerungsfreien Bewegtbild führt. Bei LCD-Fernsehern ist die Reaktionszeit höher, wird aber durch Zwischenbildberechnungen (in der Fachsprache Motion Interpolation genannt) oft künstlich verbessert.
Sound
Der Sound eines Smart-TVs ist aufgrund der dünnen Bauweise ein Handicap. Flache Fernseher haben wenig Platz für grosse Lautsprecher und «tiefe» Bassreflexrohre, die für einen satten Ton notwendig wären. Obwohl viele Hersteller versuchen, dies durch Dolby-Atmos-Fähigkeit und ausgeklügelte Software auszugleichen, erreicht der Ton selten Kinoqualität. Ist Ihnen der Klang wichtig, sollten Sie die Anschaffung einer Soundbar oder eines AV-Receivers mit externen Lautsprechern einplanen. Nur so können Sie die Soundqualität bei Musik- wie auch Sprachwiedergabe erhöhen.
Tandem-OLED
Tandem-OLED ist eine technologische Neuerung, die darauf abzielt, die Nachteile der OLED-Panels zu beheben. Bei der Technologie werden zwei Leuchtschichten (zwei organische Dioden-Schichten) übereinander in das Display integriert. Der Hauptvorteil dieser Doppel-OLED-Struktur ist die Steigerung der Maximalhelligkeit – teilweise um 50 Prozent im Vergleich zu herkömmlichen OLEDs. Dies macht die TVs besser geeignet für helle Räume und optimiert die Darstellung von HDR-Inhalten. Darüber kann damit auch die Haltbarkeit des Panels erhöht sowie die Gefahr des Einbrennens reduziert werden, da die Last auf zwei Schichten verteilt wird. Die Technologie findet sich in immer mehr hochpreisigen Fernsehgeräten.
Upscaling
Upscaling ist ein Prozess, bei dem der TV-Chip Bildinhalte, die eine geringere Auflösung als das Display haben (etwa eine DVD in 480p oder ein HD-Sender in 1080p), auf die native Auflösung des Bildschirms hochrechnet – meist 4K (2160p). Der Chip muss dabei fehlende Pixelinformationen «intelligent» generieren und einfügen. Die Qualität des Upscalings hängt stark vom verbauten KI-Chip ab. Ein hochwertiger Chip kann unscharfe Ränder und Artefakte minimieren und so ein Spitzenbild aus niedrig aufgelösten Quellen erzeugen. Da viele Inhalte nicht in 4K vorliegen, ist ein gutes Upscaling gerade für den täglichen Fernsehkonsum wichtig.
Variable Refresh Rate
Die Variable Refresh Rate (kurz VRR) ist ein zentrales Feature im Zusammenspiel mit Spielkonsolen und PCs. Normalerweise sendet der Fernseher das Bild in einer festen Rate (100 Hz). Wenn aber eine Spielkonsole in einer komplexen Szene kurz langsamer wird und das Bild nur mit 45 Hz ausgibt, kommt es zu Bildrissen (Tearing). VRR löst dieses Problem, indem die Bildwiederholfrequenz des Fernsehers dynamisch an die tatsächliche Ausgabegeschwindigkeit der Quelle angepasst wird. Das Ergebnis ist eine butterweiche und konsistente Darstellung des Spiels. Wichtig: HDMI 2.1 ist für die Nutzung von VRR in 4K bei 120 Hz in voller Bandbreite notwendig.
Wiederholrate (Frequenz)
Die Bildwiederholfrequenz, angegeben in Hertz (Hz), ist die Anzahl der Bilder, die der Fernseher pro Sekunde darstellen kann. Die gängigen Standards sind 50 Hz und 100 Hz (oder 60 Hz und 120 Hz). Stellen Sie sich das wie ein Daumenkino vor: Je mehr Bilder Sie pro Sekunde zeigen, desto flüssiger und natürlicher wirkt die Bewegung. Für normale Filme und das TV-Programm reichen 50 Hz oft aus. Aber bei rasanten Szenen, etwa im Sport (Fussball, Eishockey) oder beim Gaming, ist eine Frequenz von 100/120 Hz ein Muss. Sie sorgt dafür, dass schnelle Kameraschwenks ruckelfrei und sich flink bewegende Objekte scharf bleiben.
XDR
Der Begriff XDR (Extrem Dynamic Range) wird verwendet, um eine speziell erweiterte Dynamik jenseits des Standard-HDR zu kennzeichnen. Fernseher mit diesen Eigenschaften, oft Mini-LED-TVs mit Tausenden von Dimmzonen, können eine hohe Maximalhelligkeit erreichen, die weit über der von OLEDs oder normalen LCDs liegt. «Extrem Dynamic Range» sorgt dafür, dass selbst feine Details in den hellsten Bildbereichen (etwa ein Scheinwerferlicht) nicht überstrahlt werden und gleichzeitig der tiefe Schwarzwert in den Schatten erhalten bleibt.
Yield (Ausbeute)
Der Begriff Yield stammt aus der Display-Produktion und beschreibt den Prozentsatz der hergestellten Panels, die fehlerfrei sind und als TVs eingesetzt werden. Bei hoch entwickelten Technologien wie Micro-LED oder komplexen OLED-Panels ist ein hoher Yield schwierig zu erreichen. Ein hoher Yield ist ein Indikator für die technologische Reife des Herstellers. Er ist für Käufer nicht unwichtig: Je höher die Ausbeute ist, desto effizienter und kostengünstiger kann das Panel produziert werden, was sich letztlich in niedrigeren Verkaufspreisen niederschlägt.
Zoll
Die Zollgrösse ist die Diagonale des Bildschirms (1 Zoll entspricht etwa 2,54 Zentimetern) und bestimmt, wie gross die Bilddiagonale des TVs ist und wie viel ein Fernseher kostet. Je grösser die Diagonale ist, desto mehr kostet der Fernseher.
Die Diagonale sollte ausserdem zum Sitzabstand passen. Die Faustregel bei 4K-TVs lautet: Der Abstand zum Fernseher in Metern entspricht etwa dem 15- bis 20-fachen der Bilddiagonale in Zoll. Ein Beispiel: 3 Meter Abstand sind bei bei einem 60 Zoll grossen Bild ideal.
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