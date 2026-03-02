Smart-TVs von A bis Z

Betriebssystem

Das Betriebssystem ist die Visitenkarte und Software-Zentrale des Fernsehers. Es definiert, wie die Menüs aussehen, wie schnell Sie durch die Einstellungen navigieren können und welche Apps verfügbar sind. Es ist entscheidet für die Benutzerfreundlichkeit und die Kompatibilität zu Streaming-Diensten. Die Marktführer verwenden unterschiedliche Systeme: webOS (LG), Tizen (Samsung), Google TV (Sony, Philips und andere) sowie My HomeScreen/Fire TV (Panasonic).

Chip (KI-gesteuert)

Der Prozessorchip eines Smart-TVs ist das «Gehirn» des TVs und heute oft mit künstlicher Intelligenz (KI) ausgestattet. Die KI-gesteuerte Bildverarbeitung lernt und optimiert sich ständig: Dazu analysiert sie in Echtzeit, was auf dem Bildschirm zu sehen ist (etwa eine Naturdokumentation, ein «dunkler» Krimi oder ein Sportspiel). Basierend auf dieser Analyse verbessert der Chip automatisch Farbwiedergabe, Schärfe und Kontrast. Eine wichtige Aufgabe ist auch das Up­scaling von Inhalten (siehe dazu «U»).

Dimming (Full Array Local)

Full Array Local Dimming (FALD) ist eine anspruchsvolle Technik zur Verbesserung des Kontrastes bei herkömmlichen LED-Fernsehern. Anders als bei einfachen Geräten leuchten bei FALD Tausende LEDs direkt hinter dem Display. Diese sind in Hunderte oder sogar Tausende von kleinen, unabhängigen Dimmzonen unterteilt. Wenn im Film eine dunkle Nachtszene mit nur einem hellen Mond gezeigt wird, können die Zonen um den Mond hell leuchten, während alle anderen Zonen komplett abgeschaltet werden. Dies resultiert in einem tiefen Schwarz in den dunklen Bereichen, was Grauschleier-Effekte reduziert und die Darstellung dynamischer HDR-Inhalte verbessert.

Energieeffizienz

Die Energieeffizienz beschreibt, wie viel Strom der Smart-TV im Betrieb verbraucht. Da Fernseher oft stundenlang laufen, ist der Verbrauch ein wichtiger Faktor für die Stromrechnung. Jeder Fernseher in der Schweiz muss ein Energieeffizienzlabel tragen, das den Verbrauch pro 1000 Stunden in Watt im Standard- und HDR-Modus angibt. Die Klassifizierung reicht von G (niedrigste Effizienz) bis zu A (höchste Effizienz).

Generell gilt: Je grösser der Fernseher und je höher die Maximalhelligkeit (besonders bei Mini-LED-TVs), desto höher ist tendenziell der Stromverbrauch. Beim Kauf sollte man daher nicht nur auf den Anschaffungspreis, sondern auch auf die langfristigen Stromkosten achten, die das Energielabel offenbart.

Fernsteuerung

Die Fernsteuerung gehört zum Fernseher wie die Kette auf das Velo. Ausser dem schnellen Umschalten und Navigieren integrieren Fernbedienungen zudem Mikrofone zur Sprachsteuerung. Diese ermöglichen es wiederum, den Fernseher über gesprochene Befehle zu kontrollieren. Gängige Assistenten wie der Google Assistant oder Amazon Alexa sind direkt in das TV-Betriebssystem integriert. Der Vorteil: Sie können beispielsweise sagen: «Finde Actionfilme auf Netflix» oder «Schalte auf Kanal 2 um». Dies funktioniert entweder über ein Mikrofon in der Fernbedienung oder bei einigen Modellen auch freihändig über eingebaute Fernfeld-Mikrofone im Fernseher, was den TV sogar zu einer zentralen Steuereinheit im Smarthome macht.

Garantie

Die Garantie ist eine vertragliche, freiwillige Zusage des Herstellers oder Verkäufers, welche die fehlerfreie Funktion des Smart-TVs für einen bestimmten Zeitraum (meist 24 Monate) gewährleistet. Sie ist von der gesetzlichen Gewährleistung zu unterscheiden, die Mängel abdeckt, die bereits beim Kauf vorhanden waren. Eine faire Garantie ist ein wichtiges Qualitätsversprechen, besonders bei hochpreisigen Geräten wie OLED-TVs. Im Garantiefall übernimmt der Hersteller die Reparatur oder den Austausch des Geräts, oft inklusive Transportkosten. Es ist ratsam, vor dem Kauf die genauen Garantiebedingungen, insbesondere bei Themen wie Einbrennen (Burn-in) von OLED-Panels, genau zu prüfen.

HDR (High Dynamic Range)

HDR steht für High Dynamic Range und ist eine wichtige Technologie zur Bildqualitätsverbesserung. Sie erweitert den Kontrastumfang (Dynamik) und den Farbraum (Leuchtkraft). Ein TV ohne HDR zeigt eine begrenzte Helligkeitsspanne – wie ein Schwarz-Weiss-Foto. Ein HDR-TV zeigt eine viel grössere Spanne: Helle Stellen (zum Beispiel die Sonne) leuchten deutlich heller und dunkle Stellen (Schatten) bleiben viel detailreicher und schwächer. Die wichtigsten Formate sind HDR10, das dynamische HDR10+ (meist bei Samsung-TVs) und Dolby Vision (oft bei LG, Sony), welche die Bildinformation Szene für Szene optimieren.

Input Lag

Der Input Lag ist die Verzögerung (Latenz), die ein Fernseher benötigt, um ein eingehendes Signal (beispielsweise von einer Spielkonsole oder einem PC) zu verarbeiten und das Bild anzuzeigen. Diese Verzögerung wird in Millisekunden gemessen. Für alle, die den Fernseher zum Gaming nutzen, ist dieser Wert essenziell: Ein hoher Input Lag über 40 Millisekunden führt dazu, dass Ihre Eingaben (etwa Joystick-Bewegungen) verzögert umgesetzt werden – ein grosser Nachteil bei reaktionsbasierten Spielen.

Tipp: Achten Sie auf einen speziellen «Spielmodus» im TV-Menü, der Bildverbesserer ausschaltet, um den Input Lag auf einen Wert von unter 20 Millisekunden zu «drücken».