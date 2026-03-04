Smart und wandelbar

Das Testfeld

Der Einsatzzweck der Convertibles ist riesig: Er reicht vom gehobenen Homeoffice über das Business bis zum Mobilgerät für Grafiker oder gar Gamer – wie unser Testfeld zeigt. Konkret besteht dieses aus fünf Notebooks mit Touchscreen und Convertible-Funktionen. Während sich bei den «echten» 2-in-1-Modellen, von Acer, Asus, HP und Lenovo der Touchscreen komplett um 360 Grad umklappen lässt, ist das Microsofts Surface Pro eigentlich ein Tablet. Eine Tastatur gibt es optional. Ohne Tastatur fehlt der klassische Notebook- und Zeltmodus. Ein gravierender Nachteil? Je nach Einsatzzweck nicht unbedingt. Alle fünf Convertible-Modelle wurden ausgiebig bezüglich Leistung und Ergonomie getestet. Auf den Geräten von Asus und HP ist Windows 11 Home im Einsatz. Acer, Lenovo und Microsoft setzen auf die Pro-Version. Sämtliche relevanten Messwerte und Leistungstests finden Sie in den folgenden Einzeltests sowie in der Übersichtstabelle. Unseren Testsieger besprechen wir in der Box unten separat.

Acer TravelMate P4 Spin

Dieses 14 Zoll grosse Business-Notebook von Acer überzeugt von Anfang an durch seine hohe Mobilität: Mit seinem Gewicht von 1,5 Kilogramm ist es auch über einen ganzen Tag lang noch gut zu tragen. Besonders beeindruckend ist seine Ausdauer, die in Messungen eine Akkulaufzeit von 12 Stunden und 44 Minuten erreicht hat. Auch unsere Benchmarks zeigen die gute Gesamtleistung mit 6580 PCMark-10-Punkten und guten 585 Cinebench-2024-Punkten. Das 2-in-1-Notebook ist ideal für den modernen, hybriden Arbeitsalltag konzipiert und bietet dank integriertem TPM-Chip und Fingerscanner die notwendige Sicherheit – gerade für professionelle Anwender.

Das WUXGA-Touch-Display löst mit rund 1920 × 1200 Pixeln im 16:10-Format auf. Der Bildschirm lässt sich fliessend nach hinten klappen und verwandelt das Notebook in ein Tablet – die Bedienung wird durch den mitgelieferten «Active Stylus Pen» clever ergänzt. Ferner kann das Gerät im Zeltmodus aufgestellt werden, womit es sich für Präsentationen eignet. Das entspiegelte IPS-Panel stellt Inhalte kontrastreich dar und minimiert zugleich Reflexionen, was die Lesbarkeit auch in hellen Umgebungen verbessert.